400-річного гіганта готуються потривожити: дерево діаметром 1,3 м перенесуть, щоб побудувати дорогу

Багатовікове техаське дерево під назвою "Джолін" планують переселити — гіганта хочуть посунути на 400 метрів, щоб розчистити дорогу. "Переїзд" стародавнього гіганта обійдеться місцевій владі майже в мільйон доларів.

Незабаром у техаському місті Кайл відбудеться коротка поїздка всіма улюбленого стародавнього гіганта — 400-річного дерева під назвою "Джолін". "Переїзд" дерева планують провести в рамках проєкту розширення дороги, а вартість переміщення дерева складе майже мільйон доларів, пише IFLScience.

Древнє дерево ласкаво називають "дубом спадщини" з пісні Доллі Партон, проте його офіційна назва — "дуб спадщини старого диліжанса". Стовбур гігантського дерева сягає 1,3 метра в діаметрі, а його точний вік невідомий. Утім, учені припускають, що йому близько 400 років.

Сьогодні старий дуб знаходиться на відстані 15 сантиметрів від краю тротуару на дорозі, що вже створює проблеми для руху. За словами помічника міського керівника Кайла Ембер Шмейтс, наразі дерево обмежує рух транспорту і створює защемлення на повороті.

Згідно з планом, дуб "Джолін" планують перенести приблизно на 400 метрів вгору по Олд-Стейджкоуч-Роуд і розмістити в новому "кишеньковому парку", спеціально призначеному для неї. На жаль, план не залишився без критики: деякі місцеві критики висловили побоювання, що древній дуб може не пережити переселення. Щоб захистити дерево, місцеві жителі зібрали трохи понад 2000 підписів під петицією проти перенесення.

Водночас на сайті проєкту йдеться, що переміщення не гарантує виживання дерева. З іншого боку, місто зобов'язується забезпечити довгострокове обслуговування, необхідне для того, щоб дати дубу найкращі шанси на виживання. Ці умови включають:

належне зрошення;

щорічне мульчування;

щомісячні огляди кваліфікованим арбористом.

Передбачається, що вартість переїзду дерева складе 932 800 доларів і стартувала ще в липні. Роботи з підготовки включали обрізку коренів і періодичний полив кореневого кому дерева, а також обробку ґрунту навколо нього для стимуляції розвитку коренів. Підготовку до переїзду мають завершити приблизно в цей самий час, а сам переїзд заплановано на осінь і він триватиме близько 30 днів. Після цього Джолін потрібен догляд після переїзду до осені 2027 року.

