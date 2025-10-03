Дополнительная угроза для 30 уязвимых видов в океане: названо то, что может уничтожить животных

В новом исследовании ученые обнаружили дополнительную угрозу для 30 видов акул, скатов и химер. Ситуация осложняется тем, что две трети этих видов уже находятся под угрозой исчезновения.

Согласно новому исследованию, проведенному под руководством океанографов Гавайского университета в Маноа, ареал обитания 30 видов акул, скатов и химер, также известных как акулы-призраки, пересекается с районами, где может вестись глубоководная добыча полезных ископаемых, пишет PHYS.org.

Ситуация осложняется тем, что почти две трети этих видов уже находятся под угрозой исчезновения из-за антропогенного воздействия. Авторы исследования полагают, что глубоководная добыча полезных ископаемых приведет к нарушению морского дна и выбросу больших объемов осадка в воду – это может повысить риск вымирания и без того уязвимых видов.

По словам ведущего автора исследования, аспиранта факультета океанографии Школы наук об океане, Земле и технологий Гавайского университета в Маноа Аарона Джужа, глубоководная добыча полезных ископаемых представляет собой новую потенциальную угрозу для группы животных, жизненно важных для океанической экосистемы и человеческой культуры. Авторы исследования также считают что выявление угрозы и привлечение к ней внимания может помочь защитить акул, скатов и химер в будущем.

Уязвимые виды стали еще более уязвимыми

В ходе исследования ученые сопоставили глобальные карты ареалов видов с контрактными территориями и зарезервированными территориями. Команда также учла особенности размножения каждого вида и глубину погружения, чтобы оценить их уязвимость к воздействию горнодобывающей промышленности. Например, такие, как скаты и химеры, откладывающие икру на морском дне – горнодобывающая промышленность может уничтожить их потомство.

Среди изученных ими видов были такие знаковые представители, как китовая акула, манта и акула-мегарот, а также множество менее известных, но не менее интересных глубоководных видов, таких как карликовая акула, шоколадный скат и остроносая химера.

Результаты указывают, что три десятка видов могут пострадать от выбросов, а 25 из 30 видов затронут нарушения морского дна, связанных с добычей полезных ископаемых. Ученые также обнаружили, что, поскольку многие виды обитают в различных местах обитания в диапазоне глубин или ныряют на большой глубине, воздействие горнодобывающей промышленности может охватывать более половины диапазона глубин, в котором обитают 17 видов.

Насколько велики риски для акул-призраков?

Глубоководная добыча полезных ископаемых потенциально возможна в зоне Кларион-Клиппертон – обширная абиссальная равнина, простирающаяся от вод вокруг Гавайев до восточной части Тихого океана.

По словам старшего автора исследования, профессора океанографии Джеффа Дрейзена, акулы и их родственники – вторая по степени угрозы группа позвоночных на планете, в основном из-за чрезмерного вылова. Ввиду уязвимости этих видов ученые считают, что следует хорошо изучить все риски, связанные с добычей полезных ископаемых.

