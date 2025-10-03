Додаткова загроза для 30 вразливих видів в океані: названо те, що може знищити тварин

У новому дослідженні вчені виявили додаткову загрозу для 30 видів акул, скатів і химер. Ситуація ускладнюється тим, що дві третини цих видів уже перебувають під загрозою зникнення.

Згідно з новим дослідженням, проведеним під керівництвом океанографів Гавайського університету в Маноа, ареал проживання 30 видів акул, скатів і химер, також відомих як акули-привиди, перетинається з районами, де може вестися глибоководний видобуток корисних копалин, пише PHYS.org.

Ситуація ускладнюється тим, що майже дві третини цих видів уже перебувають під загрозою зникнення через антропогенний вплив. Автори дослідження вважають, що глибоководний видобуток корисних копалин призведе до порушення морського дна і викиду великих обсягів осаду у воду — це може підвищити ризик вимирання і без того вразливих видів.

За словами провідного автора дослідження, аспіранта факультету океанографії Школи наук про океан, Землю і технології Гавайського університету в Маноа Аарона Джужа, глибоководний видобуток корисних копалин являє собою нову потенційну загрозу для групи тварин, життєво важливих для океанічної екосистеми й людської культури. Автори дослідження також вважають, що виявлення загрози та привернення до неї уваги може допомогти захистити акул, скатів і химер у майбутньому.

Уразливі види стали ще більш уразливими

Під час дослідження вчені зіставили глобальні карти ареалів видів з контрактними територіями й зарезервованими територіями. Команда також врахувала особливості розмноження кожного виду і глибину занурення, щоб оцінити їхню вразливість до впливу гірничодобувної промисловості. Наприклад, такі, як скати та химери, що відкладають ікру на морському дні — гірничодобувна промисловість може знищити їхнє потомство.

Серед вивчених ними видів були такі знакові представники, як китова акула, манта й акула-мегарот, а також безліч менш відомих, але не менш цікавих глибоководних видів, як-от карликова акула, шоколадний скат і гостроноса химера.

Результати вказують, що три десятки видів можуть постраждати від викидів, а 25 з 30 видів торкнуться порушення морського дна, пов'язаних з видобутком корисних копалин. Вчені також виявили, що, оскільки багато видів мешкають у різних місцях проживання в діапазоні глибин або пірнають на великій глибині, вплив гірничодобувної промисловості може охоплювати більш ніж половину діапазону глибин, у якому мешкають 17 видів.

Наскільки великі ризики для акул-привидів?

Глибоководний видобуток корисних копалин потенційно можливий у зоні Кларіон-Кліппертон — велика абісальна рівнина, що простягається від вод навколо Гаваїв до східної частини Тихого океану.

За словами старшого автора дослідження, професора океанографії Джеффа Дрейзена, акули та їхні родичі — друга за ступенем загрози група хребетних на планеті, переважно через надмірний вилов. З огляду на вразливість цих видів учені вважають, що слід добре вивчити всі ризики, пов'язані з видобутком корисних копалин.

