В шаге от создания универсального противоядия: действительно ли оно сможет спасти жизни

За последние два десятилетия герпентолог-самоучка с гипериммунитетом к некоторым из самых смертоносных змеиных токсинов в мире перенес более 800 укусов змей и "самоиммунизировался" ядом кобр, тайпанов, черных мамб, гремучих змей и других ядовитых змей. Постепенно увеличивая дозы разбавленного яда, он "натренировал" свою иммунную систему вырабатывать антитела, действующие против широкого спектра токсинов змеиного яда. Весь этот эксперимент проводился в сотрудничестве с генеральным директором биотехнологической компании Centivax Тимом Фриде, который работал над универсальным противоядием от укусов змей, пишет Live Science.

Для создания универсального противоядия Гланвиллу требовалось несколько антител, каждое из которых могло бы нейтрализовать множество различных вариантов токсина. Это непростая задача, так как змеиный яд представляет собой смесь до 70 токсинов. При этом разные змеи могут вырабатывать разные комбинации, варианты и количества этих токсинов, причем даже среди одного вида, обитающего в разных регионах и даже внутри них. При этом даже небольшие химические различия меду токсинами могут привести к совершенно разной реакции на укус, делая противоядие эффективным против одного вида змеи, но неэффективным против другого.

Впрочем, Гланвилл не опускал руки, подозревая, что создание универсального противоядия все еще возможно, поскольку структурно все токсины яда представляют собой вариации примерно 10 классов белков. Простыми словами, ключевые участки связывания этих белков с клетками человека могут быть схожими у многих ядов.

Теперь ученые считают, что открытие антител, связывающихся с этими общими участками связывания, может позволить создать "коктейль", способный стать универсальным противоядием. В своем исследовании Гланвилл надеялся, что антитела в крови Фриде могут действовать против некоторых из этих схожих участков.

В своем исследовании Гланвилл использовал 40-миллилитровый образец крови Фриде, а после с коллегами из Национального института здравоохранения и Колумбийского университета сосредоточился над созданием противоядия "широко спектра действия". В 2025 году ученые сообщили, что у мышей смесь трех агентов, включая некоторые из полученных из антител из крови Фриде, обеспечивала широкую защиту от яда 19 змей семейства аспидов, насчитывающего около 300 видов, включая различных кобр, мамб, тайпанов и крайтов.

По мнению авторов исследования, результаты их работы указывают на то, что создание универсального противоядия все же возможно. Впрочем, другие эксперты настроены весьма скептически к необходимости и практичности такого подхода. Эксперты считают, что нам необходимо не "универсальное противоядие", а набор нескольких противоядий, каждое из которых было бы адаптировано к змеям в одном географическом регионе и было бы дешево и быстро в изготовлении.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от укусов змей во всем мире умирает до 138 000 человек – большинство в Африке, Азии и Латинской Америке. Однако эти цифры могут быть занижены, поскольку укушенные не всегда обращаются за медицинской помощью.

Проблема заключается в том, что получение нужного противоядия – непростая задача. Во-первых, люди не всегда знают, какая именно змея их укусила. Во-вторых, в одном регионе может обитать несколько ядовитых змей, что усложняет идентификацию.

Как правило, токсины в яде змей делятся на три категории:

нейротоксины, повреждающие нервную систему;

гемотоксины, нарушающие кровоток и свертываемость крови;

цитотоксины, повреждающие клетки и ткани.

Для разработки новой противоядной смеси команда Гланвилла выделила ДНК из крови Фриде и создала библиотеку антител, нейтрализующих токсины змеиного яда. Далее они выделили те, которые нейтрализовали многие из наиболее опасных.

По словам эволюционного генетика, возглавляющего Лабораторию эволюционной геномики Индийского института наук Картика Сунагари, противоядия работают таким образом: если вывести из строя один токсин, это нейтрализует весь яд. Таким образом можно добиться широкой нейтрализации, поскольку многие из этих токсинов являются общими для разных видов.

В ходе исследования ученые также заметили, что антитело LNX-D09 эффективно против LNX, в то время как другое, SNX-B03, против SNX. Они объединили их с препаратом вареспладиб, который, как ранее было показано, нейтрализует другой тип токсина змеиного яда – фосфолипазу A2 (PLA2), разрушающую клеточные мембраны, вызывая гибель тканей, воспаление, кровоизлияние или отек.

Эксперименты показывают, что этот "коктейль" защитил мышей от 19 видов ядовитых змей: полная защита от укусов 13 видов змей, для еще 6 – снижение тяжести симптомов. Однако сложность змеиных ядов делает разработку универсального решения чрезвычайно сложной, а потому потребуются дополнительные исследования, чтобы проверить действие универсального яда.

Эксперты также предостерегают от раздувания ажиотажа вокруг идеи о скором появлении "универсального" противоядия. Новый коктейль противоядий, разработанный командой Гланвилла, эффективен против змей из многих регионов, но работает только против ядов, рассматриваемых в исследовании.

