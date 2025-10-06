За крок до створення універсальної протиотрути: чи справді вона зможе врятувати життя

Нещодавнє дослідження припускає можливість створення універсальної протиотрути від укусів усіх без винятку отруйних змій на Землі. Однак деякі вчені вважають, що людям насправді необхідно щось інше.

Related video

За останні два десятиліття герпентолог-самоучка з гіперімунітетом до деяких із найсмертоносніших зміїних токсинів у світі переніс понад 800 укусів змій і "самоімунізувався" отрутою кобр, тайпанів, чорних мамб, гримучих змій та інших отруйних змій. Поступово збільшуючи дози розбавленої отрути, він "натренував" свою імунну систему виробляти антитіла, що діють проти широкого спектра токсинів зміїної отрути. Весь цей експеримент проводився у співпраці з генеральним директором біотехнологічної компанії Centivax Тімом Фріде, який працював над універсальною протиотрутою від укусів змій, пише Live Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Для створення універсальної протиотрути Гланвіллу було потрібно кілька антитіл, кожне з яких могло б нейтралізувати безліч різних варіантів токсину. Це непросте завдання, оскільки зміїна отрута являє собою суміш до 70 токсинів. При цьому різні змії можуть виробляти різні комбінації, варіанти і кількості цих токсинів, причому навіть серед одного виду, що мешкає в різних регіонах і навіть всередині них. При цьому навіть невеликі хімічні відмінності між токсинами можуть призвести до абсолютно різної реакції на укус, роблячи протиотруту ефективною проти одного виду змії, але неефективною проти іншого.

Утім, Гланвілл не опускав руки, підозрюючи, що створення універсальної протиотрути все ще можливе, оскільки структурно всі токсини отрути являють собою варіації приблизно 10 класів білків. Простими словами, ключові ділянки зв'язування цих білків із клітинами людини можуть бути схожими у багатьох отрут.

Тепер учені вважають, що відкриття антитіл, що зв'язуються з цими спільними ділянками зв'язування, може дати змогу створити "коктейль", здатний стати універсальною протиотрутою. У своєму дослідженні Гланвілл сподівався, що антитіла в крові Фріде можуть діяти проти деяких із цих схожих ділянок.

Універсальна протиотрута

У своєму дослідженні Гланвілл використовував 40-мілілітровий зразок крові Фріде, а після з колегами з Національного інституту охорони здоров'я та Колумбійського університету зосередився над створенням протиотрути "широко спектра дії". 2025 року вчені повідомили, що в мишей суміш трьох агентів, включно з деякими з отриманих з антитіл із крові Фріде, забезпечувала широкий захист від отрути 19 змій сімейства аспідів, яке налічує приблизно 300 видів, зокрема різноманітних кобр, мамб, тайпанів і крайтів.

На думку авторів дослідження, результати їхньої роботи вказують на те, що створення універсальної протиотрути все ж можливе. Утім, інші експерти налаштовані вельми скептично до необхідності та практичності такого підходу. Експерти вважають, що нам необхідна не "універсальна протиотрута", а набір кількох протиотрут, кожна з яких була б адаптована до змій в одному географічному регіоні та була б дешевою і швидкою у виготовленні.

Загроза укусів змій

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щорічно від укусів змій в усьому світі помирає до 138 000 осіб — більшість в Африці, Азії та Латинській Америці. Однак ці цифри можуть бути занижені, оскільки укушені не завжди звертаються по медичну допомогу.

Проблема полягає в тому, що отримання потрібної протиотрути — непросте завдання. По-перше, люди не завжди знають, яка саме змія їх вкусила. По-друге, в одному регіоні може мешкати кілька отруйних змій, що ускладнює ідентифікацію.

Як правило, токсини в отруті змій діляться на три категорії:

нейротоксини, що ушкоджують нервову систему;

гемотоксини, що порушують кровотік і згортання крові;

цитотоксини, що ушкоджують клітини й тканини.

Складність розроблення універсальної протиотрути

Для розробки нової протиотруйної суміші команда Гланвілла виділила ДНК з крові Фріде і створила бібліотеку антитіл, що нейтралізують токсини зміїної отрути. Далі вони виділили ті, які нейтралізували багато з найнебезпечніших.

За словами еволюційного генетика, який очолює Лабораторію еволюційної геноміки Індійського інституту наук Картіка Сунагарі, протиотрути працюють таким чином: якщо вивести з ладу один токсин, це нейтралізує всю отруту. У такий спосіб можна домогтися широкої нейтралізації, оскільки багато з цих токсинів є спільними для різних видів.

Під час дослідження вчені також помітили, що антитіло LNX-D09 ефективне проти LNX, тоді як інше, SNX-B03, проти SNX. Вони об'єднали їх із препаратом вареспладиб, який, як раніше було показано, нейтралізує інший тип токсину зміїної отрути — фосфоліпазу A2 (PLA2), що руйнує клітинні мембрани, спричиняючи загибель тканин, запалення, крововилив або набряк.

Експерименти показують, що цей "коктейль" захистив мишей від 19 видів отруйних змій: повний захист від укусів 13 видів змій, для ще 6 — зниження тяжкості симптомів. Однак складність зміїних отрут робить розробку універсального рішення надзвичайно складною, а тому будуть потрібні додаткові дослідження, щоб перевірити дію універсальної отрути.

Експерти також застерігають від роздмухування ажіотажу навколо ідеї про швидку появу "універсальної" протиотрути. Новий коктейль протиотрут, розроблений командою Гланвілла, ефективний проти змій із багатьох регіонів, але працює тільки проти отрут, які розглядаються в дослідженні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені розробляють із людських антитіл універсальні ліки проти укусів змій.

Раніше Фокус писав про те, що найсмертоносніші змії у світі перехитрили людей: чому жертви помирають, навіть отримавши протиотруту.