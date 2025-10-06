Самый крупный орел в мире: жил сотни тысяч лет назад и охотился на 250-килограммовых птиц

Исследователи рассказали о самом крупном орле, когда-либо жившем на планете. Размер крыльев этой птицы достигал трех метров, а основу его рациона составляли одни из крупнейших нелетающих птиц.

Можно подумать, что современные орлы достигают весьма впечатляющих размеров, однако они не идут ни в какое сравнение с орлом Хааста (Harpagornis moorei). Считается, что они являлись самыми крупными орлами, когда-либо жившие на Земле, пишет IFLScience.

Считается, что представители этого вида появились в Новой Зеландии где-то между 700 000 и 1,8 миллиона лет назад. Этот ныне вымерший вид, по словам ученых, отличался огромными размерами: от крючковатого клюва до лап и когтей размером с лапу тигра.

В результате вид считается самым крупным из когда-либо известных видов орлов: размах их крыльев достигал 3 метров, а вес самок достигал 17,8 килограмма. Для сравнения, самый крупный из ныне живущих видов орлов, белоплечий орлан, весит всего от 5 до 9 килограммов.

Не менее удивительным кажется и рацион крупнейшего в истории Земли орла: он поедал моа – крупнейших в мире нелетающих птиц, которых истребили люди вскоре после того, как поселились в Новой Зеландии. Несмотря на то, что моа не могли улететь, они все еще оставались непростой добычей: по оценкам, самки гигантского моа Южного острова весили до 249 килограммов, что почти в 14 раз больше самих орлов Хааста.

Сравнение когтей орла Хааста и когтей маленького орла Фото: PLOS Biology

В исследовании 2021 году ученые обнаружили доказательства того, что орлы Хааста, вероятно, были отлично приспособлены для такой охоты. Для захвата своей добычи они использовали комбинацию тактик, характерных для современных орлов и стервятников. Считается, что сначала он использовал свои огромные когти, чтобы сбить с ног и повредить моа, поведение свойственное орлам, а затем нанес смертельный удар клювом, более похожим на стервятника.

Учитывая, что крупнейшие орлы на планете охотились на моа, можно предположить, что время от времени орлы Хаатса нападали и на людей. Исследователи полагают, что это возможно. Миссионер и писатель Джеймс Уэст Стэк в своей книге "Маори Южного острова: очерк их истории и легенд" рассказывает, что поукай – маорийское название легендарной чудовищной птицы, которая, как полагают, относится к орлу Хааста – "хватал и уносил мужчин, женщин и детей, чтобы прокормить себя и своих птенцов".

Орлы Хаатса охотились на крупных моа Фото: Flickr

В конце концов орлов Хааста постигла та же участь, что и моа. Считается, что вид вымер примерно в то же время, что и моа – около 500-600 лет назад. Впрочем, это не слишком удивительно – сложно выжить, когда исчезает основной источник пищи.

