Найбільший орел у світі: жив сотні тисяч років тому і полював на 250-кілограмових птахів

Дослідники розповіли про найбільшого орла, який коли-небудь жив на планеті. Розмір крил цього птаха сягав трьох метрів, а основу його раціону становили одні з найбільших нелітаючих птахів.

Related video

Можна подумати, що сучасні орли досягають вельми дивовижних розмірів, проте вони не йдуть ні в яке порівняння з орлом Хааста (Harpagornis moorei). Вважається, що вони були найбільшими орлами, які коли-небудь жили на Землі, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Вважається, що представники цього виду з'явилися в Новій Зеландії десь між 700 000 і 1,8 мільйона років тому. Цей нині вимерлий вид, за словами вчених, вирізнявся величезними розмірами: від гачкуватого дзьоба до лап і кігтів розміром із лапу тигра.

У результаті вид вважається найбільшим із коли-небудь відомих видів орлів: розмах їхніх крил сягав 3 метрів, а вага самок сягала 17,8 кілограма. Для порівняння, найбільший із нині живих видів орлів, білоплечий орлан, важить лише від 5 до 9 кілограмів.

Не менш дивовижним видається і раціон найбільшого в історії Землі орла: він поїдав моа — найбільших у світі нелітаючих птахів, яких винищили люди невдовзі після того, як оселилися в Новій Зеландії. Попри те, що моа не могли полетіти, вони все ще залишалися непростою здобиччю: за оцінками, самки гігантського моа Південного острова важили до 249 кілограмів, що майже в 14 разів більше за самих орлів Хааста.

Порівняння пазурів орла Хааста та пазурів маленького орла Фото: PLOS Biology

У дослідженні 2021 року вчені виявили докази того, що орли Хааста, імовірно, були чудово пристосовані для такого полювання. Для захоплення своєї здобичі вони використовували комбінацію тактик, характерних для сучасних орлів і стерв'ятників. Вважається, що спочатку він використовував свої величезні кігті, щоб збити з ніг і пошкодити моа, поведінка властива орлам, а потім завдав смертельного удару дзьобом, більш схожим на стерв'ятника.

З огляду на те що найбільші орли на планеті полювали на моа, можна припустити, що час від часу орли Хаатса нападали й на людей. Дослідники вважають, що це можливо. Місіонер і письменник Джеймс Вест Стек у своїй книзі "Маорі Південного острова: нарис їхньої історії та легенд" розповідає, що поукай — маорійська назва легендарного дивовижного птаха, який, як вважають, відноситься до орла Хааста, — "хапав і забирав чоловіків, жінок і дітей, щоб прогодувати себе і своїх пташенят".

Орли Хаатса полювали на великих моа Фото: Flickr

Зрештою орлів Хааста спіткала та сама доля, що й моа. Вважається, що вид вимер приблизно в той самий час, що й моа — близько 500-600 років тому. Утім, це не надто дивно — складно вижити, коли зникає основне джерело їжі.

Нагадаємо, раніше ми писали про найневловимішого птаха Південної Америки: вчені роками полюють за привидом Великого Поту.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, що вимерлий нелітаючий птах, який вимер, був не таким, яким вважали.