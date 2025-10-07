126 000 лет назад древнее животное оставило следы на песке: "отпечаток" принадлежит вовсе не лапам

В новом исследовании ученые изучили окаменевшие следы, оставленные мохнатыми, коренастыми существами с короткими ногами. Любопытно, что эти отпечатки были оставлены вовсе не лапами животных.

Каменные даманы, также известные в Южной Африке как "дасси" – это мохнатые, коренастые существа с короткими ногами и незаметным хвостом. Большую часть времени эти животные проводят, греясь на солнце на скалистых выступах. Однако еще они известны тем, что иногда волочат зад по земле, пишет Science Alert.

Владельцы собак знают, что такое поведение может быть признаком паразитарных инфекций. Однако у даманов причина, по словам ученых, не так очевидна. Впрочем, это поведение оставляет на песчаных участках характерные следы. Ученые в Африканском центре прибрежной палеонауки в рамках проекта по ихнологии южного побережья Кейптана изучают эти древние отпечатки.

За последние несколько десятилетий исследователи обнаружили почти 400 следов позвоночных, причем некоторые из них имеют возраст около 400 000 лет. Они были обнаружены в сцементированных дюнах, также известных как эоли эпохи плейстоцена – эта эпоха длилась от 2,58 миллиона до 11 700 лет.

По словам авторов исследования, в своей работе они пытаются воссоздать картину окружающей среды того периода, а также образ жизни животных и растений того времени. Среди последних находок были обнаружены два окаменелых следа, которые, как считается, были оставлены скальными даманами очень давно. Один из них представляет собой след, а другой – отпечаток от волочения задних конечностей с, возможно, окаменевшим экскрементом.

Вероятный след волочения задницы дамана; объект справа от центра интерпретируется как вероятный копролит Фото: Ichnos

Цепочка следов была обнаружена учеными на месте стоянки недалеко от залива Уокер на южном побережье Кейптауна. Ее возраст, как считается, составляет около 76 000 лет. Другой след от волочения был обнаружен к востоку от залива Стилл-Бей, на том же побережье – его возраст, вероятно, составляет около 126 000 лет.

Отметим, что отпечаток от волочения – первая в своем роде окаменелость, описанная где-либо в мире. Кроме того, по словам ученых, им удалось найти единственные когда-либо идентифицированные следы дамана.

Датирование на участках проводилось с помощью метода, известного как оптически стимулированная люминесценция – метод основан на анализе времени последнего воздействия света на такие материалы как песок.

Результаты указывают на то, что длина отпечатка от волочения составляет 95 сантиметров, а ширина – 13 сантиметров. Он содержит пять параллельных бороздок. Его внешние края слегка приподняты, а внутри находится возвышение высотой 2 см и размерами 10 на 9 см. Очевидно, что что-то тащили по поверхности, когда она состояла из рыхлого песка.

Авторы отмечают, что рассматривали и другие возможные причины возникновения следов, помимо ягодиц дамана. Среди "подозреваемых" также были:

леопард или предок человека, тащивший добычу;

слон, тащивший хобот.

Однако другие варианты не объясняли наличие выпуклости на песке. Но если бы это был даман, это имело бы смысл, поскольку ягодичный след появился бы позже и стер их. А выпуклость могла бы быть копролитом: сросшейся окаменелой массой экскрементов дамана.

Даман, расположенный над несколькими экскрементами и скоплением уролита, образовавшегося из затвердевшей мочи Фото: Ichnos

Следы каменных даманов встречаются крайне редко, но они часто полируют поверхность камней до блеска. Это похоже на то, что делают буйволы в североамериканских прериях, оставляя "бизоньи камни для трения".

Даманы также оставляют отложения мочи и навоза. В их моче концентрируются мочевина и электролиты, и они выделяют большое количество карбоната кальция. Он цементируется и образует обширные беловатые отложения на поверхности камней.

Из-за своего общественного образа жизни даманы часто мочатся в одних и тех же предпочитаемых местах на протяжении нескольких поколений. Их моча и помет часто смешиваются, образуя вещество, известное как гирацеум – камнеподобная масса, способная накапливаться в обширных темных смолистых отложениях. Гирацеум традиционно использовался в качестве лекарственного средства для лечения различных заболеваний, включая эпилепсию, а также в гинекологических целях.

