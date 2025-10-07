126 000 років тому стародавня тварина залишила сліди на піску: "відбиток" належить зовсім не лапам

У новому дослідженні вчені вивчили скам'янілі сліди, залишені волохатими, кремезними істотами з короткими ногами. Цікаво, що ці відбитки були залишені зовсім не лапами тварин.

Кам'яні дамани, також відомі в Південній Африці як "дассі" — це волохаті, кремезні істоти з короткими ногами та непомітним хвостом. Більшу частину часу ці тварини проводять, гріючись на сонці на скелястих виступах. Однак ще вони відомі тим, що іноді волочать зад по землі, пише Science Alert.

Власники собак знають, що така поведінка може бути ознакою паразитарних інфекцій. Однак у даманів причина, за словами вчених, не така очевидна. Утім, ця поведінка залишає на піщаних ділянках характерні сліди. Науковці в Африканському центрі прибережної палеонауки в рамках проєкту з іхнології південного узбережжя Кейптана вивчають ці давні відбитки.

За останні кілька десятиліть дослідники виявили майже 400 слідів хребетних, причому деякі з них мають вік близько 400 000 років. Вони були виявлені в зцементованих дюнах, також відомих як еоли епохи плейстоцену — ця епоха тривала від 2,58 мільйона до 11 700 років.

За словами авторів дослідження, у своїй роботі вони намагаються відтворити картину навколишнього середовища того періоду, а також спосіб життя тварин і рослин того часу. Серед останніх знахідок було виявлено два скам'янілих сліди, які, як вважається, були залишені скельними даманами дуже давно. Один з них являє собою слід, а інший — відбиток від волочіння задніх кінцівок з, можливо, скам'янілим екскрементом.

Імовірний слід волочіння дупи дамана; об'єкт праворуч від центру інтерпретується як імовірний копроліт Фото: Ichnos

Ланцюжок слідів був виявлений вченими на місці стоянки недалеко від затоки Вокер на південному узбережжі Кейптауна. Його вік, як вважається, становить близько 76 000 років. Інший слід від волочіння було виявлено на схід від затоки Стілл-Бей, на тому ж узбережжі — його вік, ймовірно, становить близько 126 000 років.

Зазначимо, що відбиток від волочіння — перша у своєму роді скам'янілість, описана де-небудь у світі. Крім того, за словами вчених, їм вдалося знайти єдині коли-небудь ідентифіковані сліди дамана.

Датування на ділянках проводили за допомогою методу, відомого як оптично стимульована люмінесценція — метод ґрунтується на аналізі часу останнього впливу світла на такі матеріали, як пісок.

Результати вказують на те, що довжина відбитка від волочіння становить 95 сантиметрів, а ширина — 13 сантиметрів. Він містить п'ять паралельних борозенок. Його зовнішні краї злегка підняті, а всередині знаходиться піднесення висотою 2 см і розмірами 10 на 9 см. Очевидно, що щось тягли по поверхні, коли вона складалася з пухкого піску.

Автори зазначають, що розглядали й інші можливі причини виникнення слідів, крім сідниць дамана. Серед "підозрюваних" також були:

леопард або предок людини, який тягнув здобич;

слон, який тягнув хобот.

Однак інші варіанти не пояснювали наявність опуклості на піску. Але якби це був даман, це мало б сенс, оскільки сідничний слід з'явився б пізніше і стер їх. А опуклість могла б бути копролітом: зрослою скам'янілою масою екскрементів дамана.

Даман, розташований над кількома екскрементами і скупченням уроліту, що утворився із затверділої сечі Фото: Ichnos

Сліди кам'яних даманів зустрічаються вкрай рідко, але вони часто полірують поверхню каменів до блиску. Це схоже на те, що роблять буйволи в північноамериканських преріях, залишаючи "бізонове каміння для тертя".

Дамани також залишають відкладення сечі та гною. У їхній сечі концентруються сечовина й електроліти, і вони виділяють велику кількість карбонату кальцію. Він цементується й утворює великі білуваті відкладення на поверхні каменів.

Через свій громадський спосіб життя дамани часто мочаться в одних і тих самих улюблених місцях протягом кількох поколінь. Їхня сеча і послід часто змішуються, утворюючи речовину, відому як гірацеум — каменеподібна маса, здатна накопичуватися у великих темних смолистих відкладеннях. Гірацеум традиційно використовували як лікарський засіб для лікування різних захворювань, включно з епілепсією, а також з гінекологічною метою.

