У берегов Австралии найден новый вид, светящийся в толще воды: скрывается на глубине 600 м

В новом исследовании океанографы обнаружили у побережья Австралии два совершенно новых для науки вида. Один из них светится в толще воды на глубине около 600 метров.

Океанографы исследовали воды Западной Австралии и обнаружили две новые глубоководные диковинки: биолюминесцентную акулу-фонарь и крошечного полупрозрачного фарфорового краба. Впервые образцы были собраны Австралийской организацией научных и прикладных исследований (CSIRO) еще в 2022 году, но их описали лишь недавно, пишет Popular Science.

В 2022 году организация поручила океанографам на борту исследовательского судна миссию по изучению биоразнообразия в водах Западной Австралии. В 2023 году команда представила две свои первые находки — расписную акулу-фонарь и гребневидную кошачью акулу. Новая западноавстралийская акула-фонарь (Etmopterus westraliensis) — третий вид акул, собранный во время этой экспедиции.

По словам соавтора исследования, ихтиолога Уилла Уайта, акулы-фонарики – удивительная группа акул. Представители этих видов биолюминесцентны, а их свет, как считают ученые, излучается фотогфорами, расположенными на брюхе и боках.

Известно, что новый вид западноавстралийской акулы-фонря бы назван в честь региона, где вид впервые был обнаружен, и обитает на глубине около 600 метров под поверхностью океана. Представители этого вида вовсе не похожи на огромных хищников из фильма "Челюсти": длина самого крупного экземпляра достигает всего 40 сантиметров. Подобно другим глубоководных существа, E. westraliensis развили большие глаза, чтобы лучше видеть в мутной воде. Они также отличаются тонким телом, увенчанным маленькими спинными плавниками и острым шипом.

Еще одним открытием стал новый вид крабов Фото: CSIRO

В ходе исследования ученые также сделали еще одно открытие: Porcellanella brevidentata — уникальный фарфоровый краб, живущий в симбиозе с морскими перьями, разновидностью мягких кораллов, похожих на морские веера. Представители этого вида достигают всего 1,2 сантиметра в ширину, а их окраска позволяет животным хорошо сливаться с похожим обесцвеченным оттенком коралла.

Ученые отмечают, что новый вид крабов встречается в более мелких водах – образцы были собраны на глубине всего 122 метров вдоль побережья Нингалу на северо-западе Австралии. В отличие от большинства других известных крабов, P. brevidentata не полагается на свои клешни для захвата пищи.

По словам другого соавтора исследования Эндрю Хози, фарфоровые крабы известны как фильтраторы и питаются планктоном, используя модифицированные ротовые части с длинными волосками – крабы используют их, чтобы выгребать из воды мелкие кусочки пищи, такие как планктон.

