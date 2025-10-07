Біля берегів Австралії знайдено новий вид, що світиться в товщі води: ховається на глибині 600 м

У новому дослідженні океанографи виявили біля узбережжя Австралії два абсолютно нові для науки види. Один із них світиться в товщі води на глибині близько 600 метрів.

Океанографи досліджували води Західної Австралії та виявили дві нові глибоководні дивини: біолюмінесцентну акулу-ліхтар і крихітного напівпрозорого фарфорового краба. Уперше зразки були зібрані Австралійською організацією наукових і прикладних досліджень (CSIRO) ще 2022 року, але їх описали лише нещодавно, пише Popular Science.

У 2022 році організація доручила океанографам на борту дослідницького судна місію з вивчення біорізноманіття у водах Західної Австралії. У 2023 році команда представила дві свої перші знахідки — акулу-ліхтар і гребенеподібну котячу акулу. Нова західноавстралійська акула-ліхтар (Etmopterus westraliensis) — третій вид акул, зібраний під час цієї експедиції.

За словами співавтора дослідження, іхтіолога Вілла Вайта, акули-ліхтарики — дивовижна група акул. Представники цих видів біолюмінесцентні, а їхнє світло, як вважають учені, випромінюється фотогфорами, розташованими на череві та боках.

Відомо, що новий вид західноавстралійської акули-фонря названо на честь регіону, де вид уперше було виявлено, і мешкає на глибині близько 600 метрів під поверхнею океану. Представники цього виду зовсім не схожі на величезних хижаків з фільму "Щелепи": довжина найбільшого екземпляра досягає всього 40 сантиметрів. Подібно до інших глибоководних істот, E. westraliensis розвинули великі очі, щоб краще бачити в каламутній воді. Вони також вирізняються тонким тілом, увінчаним маленькими спинними плавниками та гострим шипом.

Під час дослідження вчені також зробили ще одне відкриття: Porcellanella brevidentata — унікальний порцеляновий краб, що живе в симбіозі з морським пір'ям, різновидом м'яких коралів, схожих на морські віяла. Представники цього виду досягають лише 1,2 сантиметра завширшки, а їхнє забарвлення дає змогу тваринам добре зливатися зі схожим знебарвленим відтінком корала.

Науковці зазначають, що новий вид крабів зустрічається в мілкіших водах — зразки були зібрані на глибині лише 122 метри вздовж узбережжя Нінгалу на північному заході Австралії. На відміну від більшості інших відомих крабів, P. brevidentata не покладається на свої клешні для захоплення їжі.

За словами іншого співавтора дослідження Ендрю Хозі, порцелянові краби відомі як фільтратори й харчуються планктоном, використовуючи модифіковані ротові частини з довгими волосками — краби використовують їх, щоб вигрібати з води дрібні шматочки їжі, такі як планктон.

