Зловещее предупреждение для людей: птицы внезапно демонстрируют "тревожное" поведение

Птицы по всей территории США отказываются от своих обычных маршрутов миграции, а более высокие температуры в местах их зимнего обитания нарушает ежегодные перелеты. Исследователи опасаются, что если поведение птиц сохранится, это может иметь разрушительные последствия для людей, пишет Daily Mail.

Птицы демонстрируют "тревожное" поведение

По словам приглашенного ученого из Корнелльского университета Эндрю Фарнсворта, данные указывают на то, что птицы отказываются от своих обычных маршрутов миграции, а более высокая температура в местах их зимнего обитания нарушает ежегодные перелеты. Проблема, на первый взгляд, может показаться не такой серьезной, но эксперты полагают, что это может привести к вымиранию многих видов птиц, что радикально изменит привычную нам природу.

Дело в том, что птицы играют важную роль для людей, поскольку помогают бороться с вредителями, распространять семена и опылять растения. Известно, что примерно 5% растений, используемых человеком в пищу и в медицине, зависят от опыления птиц. Это в свою очередь приведет к тому, что еще больше птиц вымрут из-за трудностей с поиском пищи во время смены времен года. Производство продовольствия сократится, а равновесие в природе нарушится.

В своем исследовании Фарнсворт обнаружил, что повышение температуры в таких регионах, как Арктика и северные леса, а также другие проблемы, как лесные пожары, затрудняют выживание птиц. В целом, по данным Национального общества Одюбона, некоммерческая организация в США, в течение следующих 50 лет около 389 видов североамериканских птиц, вероятно, окажутся под угрозой исчезновения. Отметим, что это составляет почти две трети изученных экспертами видов. Данные также указывают, что к 2080 году эти птицы рискуют потерять более половины своих мест обитания.

Ранее команда из Корнелльской орнитологической лаборатории провела исследование, которое показало, что с 1970 года в Северной Америке исчезло около трех миллиардов птиц. Массовая гибель птиц быстро сказывается на опылении тропических растений, таких как бананы, кофе и какао, из которых производят шоколад. Опасность заключается в том, что проблемы с опылением также коснулись и лекарственных растений, используемых в фармацевтике и народной медицине.

Последствия сокращения популяций птиц

Если популяции птиц продолжат сокращаться, фермеры могут столкнуться с трудностями в выращивании достаточного количества продовольствия, что может привести к увеличению затрат и снижению доступности продовольствия во всем мире.

По словам Фарнсворта, основной причиной массового вымирания птиц стало сразу несколько причин, в том числе: потеря мест обитания;

усугубление изменения климата;

пестициды;

антропогенные факторы (городское строительство, столкновение с окнами).

Связь между тем, где находятся птицы, и тем, что происходит с климатом и погодой, невероятно тесная. Повышение глобальной температуры Земли уже изменило сроки смены времен года, заставив птиц в регионах. Где наблюдается потепление, покидать гнезда раньше или позже обычного. Это может привести к тому, что они прилетают в места кормления раньше, чем там появится доступ к пище.

В результате птицы голодают, испытывая трудности с поиском пары и еды, что приводит к все большему сокращению популяций – все меньшее количество птиц способны пережить зиму. Такие изменения уже привели к тому, что несколько видов пострадали.

Любопытно, что люди, подкармливающие птиц, лишь усугубляют ситуацию, снижая их мотивацию к отлету и привлекая хищников, нападающих на оставшихся птиц.

