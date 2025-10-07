Зловісне попередження для людей: птахи раптово демонструють "тривожну" поведінку

Дослідники виявили, що птахи по всій території США перейняли тривожну звичку. Вважається, що це може мати руйнівні наслідки для людства, якщо вона збережеться.

Related video

Птахи по всій території США відмовляються від своїх звичайних маршрутів міграції, а більш високі температури в місцях їхнього зимового проживання порушують щорічні перельоти. Дослідники побоюються, що якщо поведінка птахів збережеться, це може мати руйнівні наслідки для людей, пише Daily Mail.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Птахи демонструють "тривожну" поведінку

За словами запрошеного вченого з Корнелльського університету Ендрю Фарнсворта, дані вказують на те, що птахи відмовляються від своїх звичних маршрутів міграції, а вища температура в місцях їхнього зимового проживання порушує щорічні перельоти. Проблема, на перший погляд, може здатися не такою серйозною, але експерти вважають, що це може призвести до вимирання багатьох видів птахів, що радикально змінить звичну нам природу.

Річ у тім, що птахи відіграють важливу роль для людей, оскільки допомагають боротися зі шкідниками, розповсюджувати насіння і запилювати рослини. Відомо, що приблизно 5% рослин, що використовуються людиною в їжу і в медицині, залежать від запилення птахів. Це своєю чергою призведе до того, що ще більше птахів вимруть через труднощі з пошуком їжі під час зміни пір року. Виробництво продовольства скоротиться, а рівновага в природі порушиться.

У своєму дослідженні Фарнсворт виявив, що підвищення температури в таких регіонах, як Арктика і північні ліси, а також інші проблеми, як лісові пожежі, ускладнюють виживання птахів. Загалом, за даними Національного товариства Одюбона, некомерційна організація в США, протягом наступних 50 років близько 389 видів північноамериканських птахів, імовірно, опиняться під загрозою зникнення. Зазначимо, що це становить майже дві третини вивчених експертами видів. Дані також вказують, що до 2080 року ці птахи ризикують втратити понад половину своїх місць проживання.

Раніше команда з Корнелльської орнітологічної лабораторії провела дослідження, яке показало, що з 1970 року в Північній Америці зникло близько трьох мільярдів птахів. Масова загибель птахів швидко позначається на запиленні тропічних рослин, таких як банани, кава і какао, з яких виробляють шоколад. Небезпека полягає в тому, що проблеми із запиленням також торкнулися і лікарських рослин, які використовуються у фармацевтиці та народній медицині.

Наслідки скорочення популяцій птахів

Якщо популяції птахів продовжать скорочуватися, фермери можуть постати перед труднощами у вирощуванні достатньої кількості продовольства, що може призвести до збільшення витрат і зниження доступності продовольства в усьому світі.

За словами Фарнсворта, основною причиною масового вимирання птахів стало одразу кілька причин, зокрема: втрата місць проживання;

посилення зміни клімату;

пестициди;

антропогенні чинники (міське будівництво, зіткнення з вікнами).

Зв'язок між тим, де перебувають птахи, і тим, що відбувається з кліматом і погодою, неймовірно тісний. Підвищення глобальної температури Землі вже змінило терміни зміни пір року, змусивши птахів у регіонах. Де спостерігається потепління, залишати гнізда раніше або пізніше звичайного. Це може призвести до того, що вони прилітають у місця годування раніше, ніж там з'явиться доступ до їжі.

У результаті птахи голодують, зазнаючи труднощів із пошуком пари та їжі, що призводить до дедалі більшого скорочення популяцій — дедалі менша кількість птахів здатні пережити зиму. Такі зміни вже призвели до того, що кілька видів постраждали.

Цікаво, що люди, які підгодовують птахів, лише погіршують ситуацію, знижуючи їхню мотивацію до відльоту і залучаючи хижаків, які нападають на птахів, що залишилися.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені розшукали одного з найрідкісніших двоколірних птахів у світі.

Раніше Фокус писав про найневловимішого птаха Південної Америки: вчені роками полюють за привидом Великого Поту.