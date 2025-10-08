Раскрыта утраченная ранее история климата Земли: данные "рассекретили" древние кораллы (фото)

В новом исследовании студент Сиднейского университета разработал совершенно новый способ изучения окаменелостей кораллов. В результате ученым удалось восстановить утраченные данные об изменении климата планеты в прошлом.

Геолог Карра Уильямс при поддержке коллег из Австралийской организации ядерной науки и технологий (ANSTO) стала пионером в использовании нейтронной компьютерной томографии (НКТ) для выявления крошечных, хорошо сохранившихся участков скелета кораллов, которые могут выявить точные временные рамки изменений уровня моря и климата в течение сотен тысяч лет, пишет PHYS.org.

По словам Уильямс, новый метод открывает путь к восстановлению климатической информации из образцов кораллов, которые ранее считались слишком измененными, чтобы быть полезными. Новый метод позволяет видеть изнутри окаменелостей в 3D – в результате ученые могут отличить исходный коралловый материал, арагонит, от его измененной формы, кальцита. Арагонит сохраняет наилучшие доступные нам сигналы о прошлых океанических и климатических условиях в кораллах.

Ученые также считают, что детальное изучение прошлого позволит людям лучше понять то, как антропогенное изменение климата повлияет на рифы сегодня и в будущем.

Увеличенное нейтронное компьютерное томографическое исследование основания FM19-1 Фото: The University of Sydney

Предыдущие исследования показали, что кораллы строят свои скелеты з арагонита – разновидности карбоната кальция. Со временем этот хрупкий минерал часто превращается в кальцит процессе диагенеза. В результате значительная часть исходной информации о климате, существовавшем в период роста коралла, уничтожается. Это заставило ученых ранее считать окаменелости кораллов ненадежными для датирования и реконструкции прошлого климата.

В новом исследовании ученые использовали НКТ на нейтронном сканере DINGO от ANSTO, что позволило просканировать коралловые керны и определить, где внутри измененных образцов сохранился арагонит, не повреждая их. Простыми словами, новый метод выявил скрытые зоны арагонита, доказав, что даже ранее недатируемые окаменелости могут давать достоверную информацию.

По словам руководителя нового проекта, профессора Джоди Вебстера, новый подход может кардинально изменить то, как ученые восстанавливают данные о древнем климате. Ученые отмечают, что коралловые рифы – один из самых чувствительных архивов изменений окружающей среды.

Ведущий автор Карра Уильямс, аспирантка по геологическим наукам Сиднейского университета, держит здесь окаменевший коралловый керн, прошедший нейтронное сканирование Фото: The University of Sydney

Авторы исследования считают, что используя нейтроны для изучения окаменелостей кораллов, мы можем получить доступ к данным, которые были скрыты тысячелетиями. Это также поможет нам понять пороговые значения и переломные моменты, с которыми рифы сталкивались в прошлом – невероятно важное знание в условиях ускоряющегося антропогенного изменения климата.

Отметим, что исследование демонстрирует первое применение НКТ для скрининга ископаемых кораллов в целях климатических исследований и датирования. В результате получается четкая трехмерная карта минеральных фаз внутри кораллового керна без его вскрытия.

