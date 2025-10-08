Розкрито втрачену раніше історію клімату Землі: дані "розсекретили" стародавні корали (фото)

У новому дослідженні студент Сіднейського університету розробив абсолютно новий спосіб вивчення скам'янілостей коралів. У результаті вченим вдалося відновити втрачені дані про зміну клімату планети в минулому.

Геолог Карра Вільямс за підтримки колег з Австралійської організації ядерної науки й технологій (ANSTO) стала піонером у використанні нейтронної комп'ютерної томографії (НКТ) для виявлення крихітних, добре збережених ділянок скелета коралів, які можуть виявити точні часові рамки змін рівня моря та клімату впродовж сотень тисяч років, пише PHYS.org.

За словами Вільямс, новий метод відкриває шлях до відновлення кліматичної інформації зі зразків коралів, які раніше вважалися занадто зміненими, щоб бути корисними. Новий метод дає змогу бачити зсередини скам'янілостей у 3D — у результаті вчені можуть відрізнити вихідний кораловий матеріал, арагоніт, від його зміненої форми, кальциту. Арагоніт зберігає найкращі доступні нам сигнали про минулі океанічні та кліматичні умови в коралах.

Вчені також вважають, що детальне вивчення минулого дасть змогу людям краще зрозуміти те, як антропогенна зміна клімату вплине на рифи сьогодні та в майбутньому.

Збільшене нейтронне комп'ютерне томографічне дослідження основи FM19-1 Фото: The University of Sydney

Попередні дослідження показали, що корали будують свої скелети з арагоніту — різновиду карбонату кальцію. З часом цей крихкий мінерал часто перетворюється на кальцит у процесі діагенезу. У результаті значна частина вихідної інформації про клімат, що існував у період зростання корала, знищується. Це змусило вчених раніше вважати скам'янілості коралів ненадійними для датування та реконструкції минулого клімату.

У новому дослідженні вчені використовували НКТ на нейтронному сканері DINGO від ANSTO, що дало змогу просканувати коралові керни та визначити, де всередині змінених зразків зберігся арагоніт, не пошкоджуючи їх. Простими словами, новий метод виявив приховані зони арагоніту, довівши, що навіть скам'янілості, які раніше не датували, можуть давати правдиву інформацію.

За словами керівника нового проєкту, професора Джоді Вебстера, новий підхід може кардинально змінити те, як вчені відновлюють дані про стародавній клімат. Науковці зазначають, що коралові рифи — один із найчутливіших архівів змін довкілля.

Провідна авторка Карра Вільямс, аспірантка з геологічних наук Сіднейського університету, тримає тут скам'янілий кораловий керн, що пройшов нейтронне сканування Фото: The University of Sydney

Автори дослідження вважають, що використовуючи нейтрони для вивчення скам'янілостей коралів, ми можемо отримати доступ до даних, які були приховані тисячоліттями. Це також допоможе нам зрозуміти порогові значення і переломні моменти, з якими рифи стикалися в минулому — неймовірно важливе знання в умовах прискореної антропогенної зміни клімату.

Зазначимо, що дослідження демонструє перше застосування НКТ для скринінгу викопних коралів з метою кліматичних досліджень і датування. У результаті виходить чітка тривимірна карта мінеральних фаз усередині коралового керна без його розтину.

