Самая старая змея в мире: прожила вдвое больше сородичей и привела потомство без самца

Исследователи рассказали о самой старой змее в мире, о которой известно ученым – самка прожила невероятные 62 года и родила потомство за год до смерти. Еще любопытнее то, что последние 15 лет она не контактировала с самцами.

В 2021 году зоопарк Сент-Луиса в штате Миссури сообщил о тяжелой утрате – из жизни ушла самка королевского питона, которую считали самой старой змеей в мире под опекой людей. Она дожила до невероятных 62 лет и неожиданно стала матерью за год до своей гибели, пишет IFLScience.

Самая старая змея в мире

Королевские питоны (Python regius) – вид, обитающий в степях Центральной и Западной Африки. Известно, что в среднем в неволе королевские питоны живут до 30 лет, что делает эту особь особенно невероятной – самка прожила вдвое больше, чем в среднем ее сородичи.

Но это не единственная особенность самой старой змеи в мире – в 2020 году также стало известно, что самка королевского питона отложила кладку жизнеспособных яиц. Это было неожиданным для смотрителей зоопарка: во-первых, змея стала мамой в достаточно позднем возрасте, во-вторых, последние 15 лет она не контактировала с самцами.

По словам менеджера по герпетологии зоопарка Марка Уоннера, самка королевского питона, безусловно, является самой старой змеей в мире, по крайней мере, из тех, о которых нам известно.

Чудо непорочного зачатия

Самая старая змея в мире скончалась в 2021 году. Неудивительно, учитывая ее почтенный возраст в сравнении со средней продолжительностью жизни королевских питонов, но она оставила после себя небольшое наследие.

Известно, что из кладки вылупилось два детеныша, но выжил, увы, один. Сейчас зоопарк сотрудничает со своим университетским партнером-исследователем, чтобы выяснить, действительно ли это был случай партеногенеза, то есть "непорочного зачатия".

Отметим, что партеногенез в переводе с греческого буквально означает "непорочное зачатие". Это форма бесполого размножения, при которой яйцеклетка развивается в эмбрион без оплодотворения. У животных это подразумевает создание яйцеклетки посредством аутомиксиса – процесс, позволяющий яйцеклетке слиться с клетками, известными как полярные тельца, которые являются процессом производства яйцеклетки. В результате рождается потомство, похожее на мать, но не являющееся ее точным клоном. К слову, как правило, посредством партеногенеза рождаются только самки.

Ранее ученые считали "непорочное зачатие" редкостью, однако ежегодно появляется все больше доказательств того, что это не такая уж и редкость. Известны случаи, что самки порой все равно решат размножиться в одиночку, даже когда имели доступ к самцам. Такое поведение распространено среди пчел и тихоходок, а также наблюдалось более чем у 80 таксонов.

Впрочем, партеногенез – не единственный способ размножения самки без контакта с самцом. Некоторые виды способны накапливать сперму или оплодотворенные яйцеклетки и зачать ребенка только при подходящих условиях.

