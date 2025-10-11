Найстаріша змія у світі: прожила вдвічі більше за родичів і привела потомство без самця

Дослідники розповіли про найстарішу змію у світі, про яку відомо вченим — самка прожила неймовірні 62 роки й народила потомство за рік до смерті. Ще цікавіше те, що останні 15 років вона не контактувала з самцями.

У 2021 році зоопарк Сент-Луїса у штаті Міссурі повідомив про важку втрату — з життя пішла самка королівського пітона, яку вважали найстарішою змією у світі під опікою людей. Вона дожила до неймовірних 62 років і несподівано стала матір'ю за рік до своєї загибелі, пише IFLScience.

Найстаріша змія у світі

Королівські пітони (Python regius) — вид, що мешкає в степах Центральної та Західної Африки. Відомо, що в середньому в неволі королівські пітони живуть до 30 років, що робить цю особину особливо неймовірною — самка прожила вдвічі більше, ніж у середньому її родичі.

Але це не єдина особливість найстарішої змії у світі — 2020 року також стало відомо, що самка королівського пітона відклала кладку життєздатних яєць. Це було несподіваним для доглядачів зоопарку: по-перше, змія стала мамою в досить пізньому віці, по-друге, останні 15 років вона не контактувала з самцями.

За словами менеджера з герпетології зоопарку Марка Воннера, самка королівського пітона, безумовно, є найстарішою змією у світі принаймні з тих, про які нам відомо.

Чудо непорочного зачаття

Найстаріша змія у світі померла 2021 року. Не дивно, з огляду на її поважний вік порівняно із середньою тривалістю життя королівських пітонів, але вона залишила по собі невелику спадщину.

Відомо, що з кладки вилупилося два дитинчати, але вижило, на жаль, одне. Зараз зоопарк співпрацює зі своїм університетським партнером-дослідником, щоб з'ясувати, чи дійсно це був випадок партеногенезу, тобто "непорочного зачаття".

Зазначимо, що партеногенез у перекладі з грецької буквально означає "непорочне зачаття". Це форма безстатевого розмноження, за якої яйцеклітина розвивається в ембріон без запліднення. У тварин це передбачає створення яйцеклітини за допомогою аутоміксису — процес, що дозволяє яйцеклітині злитися з клітинами, відомими як полярні тільця, які є процесом виробництва яйцеклітини. У результаті народжується потомство, схоже на матір, але не є її точним клоном. До слова, як правило, за допомогою партеногенезу народжуються тільки самки.

Раніше вчені вважали "непорочне зачаття" рідкістю, проте щороку з'являється все більше доказів того, що це не така вже й рідкість. Відомі випадки, що самки часом все одно вирішать розмножитися поодинці, навіть коли мали доступ до самців. Така поведінка поширена серед бджіл і тихоходок, а також спостерігалася більш ніж у 80 таксонів.

Утім, партеногенез — не єдиний спосіб розмноження самки без контакту з самцем. Деякі види здатні накопичувати сперму або запліднені яйцеклітини та зачати дитину тільки за відповідних умов.

