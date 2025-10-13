Секрет долголетия: ученые поняли, как голым землекопам удается жить в 10 раз дольше сородичей

Исследователи разгадали секрет одних из самых удивительных созданий природы – голых землекопов. Теперь мы знаем, как этим животным удается жить в разы дольше своих сородичей.

Голые землекопы – одни из самых удивительных созданий природы. Известно, что эти роющие грызуны могут жить до 37 лет, что примерно в 10 раз дольше, чем их сородичи аналогичного размера. Однако в чем заключается секрет их невероятного долголетия и как им удается замедлять процессы старения? Ученые считают, что ответ, по крайней мере частично, кроется в изменении в общем белке, ускоряющем репарацию ДНК, пишет PHYS.org.

Долголетие голых землекопов

Известно, что одной из основных причин старения у всех животных, в том числе и человека, является накопление поврежденной ДНК. Если эти повреждения не устранить, это в конце концов приводит к дефектным клеткам, поврежденным белкам и, в конечном итоге, к нарушению функций организма.

В новом исследовании команда из Университета Тунцзи в Китае изучили распространенный белок cGAS (циклическая ГМФ-АМФ-синтаза). У большинства млекопитающих cGAS препятствует восстановлению ДНК, но исследователи предполагали, что у долгоживущих крыс он мог приобрести другую функцию.

Ученые сравнили белок cGAS голых землекопов с белком человека и мышей. Им удалось выявить четыре изменения в аминокислотах, которые меняю функцию белка, повышая способность клеток восстанавливать поврежденную ДНК.

Тайна долголетия голых землекопов

В новом исследовании ученые проверили свою теорию. Для этого команда внедрила уникальный cGAS голых землекопов с белком человека и мышей в клетки человека и мыши. В результате они заметили, что значительное повышение способности клеток к восстановлению ДНК и замедление клеточного старения.

Команда также сконструировала плодовых мушек для получения cGAS голого землекопа и обнаружила, что они жили примерно на 10 дней дольше, чем контрольная группа плодовых мушек, не способных производить cGAS.

Далее ученые использовали генную терапию, чтобы ввести cGAS голого землекопа мышам. Эти грызуны, подвергшиеся лечению, были менее хрупкими, имели меньше седой шерсти и меньше старых, изношенных клеток в различных органах, чем мыши, которым не был введен этот ген. Простыми словами, ученые обнаружили, что гены голого землекопа наделяют его способностью стабилизировать геном, противодействовать старению клеток и органов, а также способствует увеличению продолжительности жизни и здоровья.

В дальнейшем ученые планируют сосредоточиться на том, чтобы понять, может ли это способствовать увеличению продолжительности жизни людей путем модификации аминокислот в cGAS. Возможно, до этого еще далеко, однако у ученых появилась новая цепь для разработки методов лечения возрастных заболеваний.

