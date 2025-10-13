Секрет довголіття: вчені зрозуміли, як голим землекопам вдається жити в 10 разів довше за родичів

Дослідники розгадали секрет одних із найдивовижніших створінь природи — голих землекопів. Тепер ми знаємо, як цим тваринам вдається жити в рази довше за своїх родичів.

Голі землекопи — одні з найдивовижніших створінь природи. Відомо, що ці гризуни, які риють, можуть жити до 37 років, що приблизно в 10 разів довше, ніж їхні родичі аналогічного розміру. Однак у чому полягає секрет їхнього неймовірного довголіття і як їм вдається сповільнювати процеси старіння? Вчені вважають, що відповідь, принаймні частково, криється у зміні в загальному білку, що прискорює репарацію ДНК, пише PHYS.org.

Довголіття голих землекопів

Відомо, що однією з основних причин старіння у всіх тварин, зокрема й людини, є накопичення пошкодженої ДНК. Якщо ці пошкодження не усунути, це врешті-решт призводить до дефектних клітин, пошкоджених білків і, зрештою, до порушення функцій організму.

У новому дослідженні команда з Університету Тунцзі в Китаї вивчили поширений білок cGAS (циклічна ГМФ-АМФ-синтаза). У більшості ссавців cGAS перешкоджає відновленню ДНК, але дослідники припускали, що у щурів, які довго живуть, він міг набути іншої функції.

Вчені порівняли білок cGAS голих землекопів з білком людини й мишей. Їм вдалося виявити чотири зміни в амінокислотах, які змінюють функцію білка, підвищуючи здатність клітин відновлювати пошкоджену ДНК.

Таємниця довголіття голих землекопів

У новому дослідженні вчені перевірили свою теорію. Для цього команда впровадила унікальний cGAS голих землекопів з білком людини та мишей у клітини людини та миші. У результаті вони помітили, що значне підвищення здатності клітин до відновлення ДНК і уповільнення клітинного старіння.

Команда також сконструювала плодових мушок для отримання cGAS голого землекопа і виявила, що вони жили приблизно на 10 днів довше, ніж контрольна група плодових мушок, не здатних виробляти cGAS.

Далі вчені використали генну терапію, щоб ввести cGAS голого землекопа мишам. Ці гризуни, які зазнали лікування, були менш тендітними, мали менше сивої шерсті та менше старих, зношених клітин у різних органах, ніж миші, яким не було введено цього гена. Простими словами, науковці виявили, що гени голого землекопа наділяють його здатністю стабілізувати геном, протидіяти старінню клітин і органів, а також сприятимуть збільшенню тривалості життя та здоров'я.

Надалі вчені планують зосередитися на тому, щоб зрозуміти, чи може це сприяти збільшенню тривалості життя людей шляхом модифікації амінокислот у cGAS. Можливо, до цього ще далеко, однак у вчених з'явився новий ланцюг для розробки методів лікування вікових захворювань.

