"Ушные черви" реальны: почему некоторые песни застревают у нас в голове

Большинство людей на планете сталкивались с тем, что случайно услышанная по радио песня надолго застревала в голове. Теперь исследователи рассказали, почему это происходит.

Согласно опросам, большинство людей на планете сталкивались с "непроизвольными музыкальными образами", которые также известны как "ушные черви". Исследования показали, что на самом деле более 90% населения Земли страдает от "ушных червей" и ученые похоже начинают понимать, как это работает и почему какие-то песни буквально застревают в наших головах, пишет Science Alert.

Что такое "ушные черви"?

Ушные черви – "непрерывный" повтор фрагмента музыки, который повторяется немедленно и без задержки, как повторяющийся припев поп-песни. Исследователи также обнаружили, что повторяющиеся фрагменты музыки на самом деле производятся из одного и того же хранилища памяти.

Многие из наиболее популярных хитов, как показывают исследования, содержат такие повторы и прошли через периоды массового прослушивания – еще один фактор, вызывающий "ушные черви", поскольку они повышают узнаваемость.

Когда в песни присутствует "ушной червь", разум повторяет музыкальную фразу бесконечно. Это происходит потому, что музыкальная память организована в сознании не как звуковой файл или магнитофонная запись, которая воспроизводится от начала до конца. Вместо этого музыка эффективно организована в "карманы" на основе узнаваемости и сходства, причем некоторые "карманы" используются повторно, где это возможно.

Воздействие музыки, как считают ученые, связывает различные "карманы" воедино через ментальную сеть, подобно серии инструкций: начните со вступления, сыграйте куплет дважды, перейдите к припеву и повторите его четыре раза, а затем перейдите к следующей части и вернитесь к куплету. Эти "инструкции" играют ключевую роль в истории, вызывающей навязчивые ассоциации.

Почему возникают "ушные черви"?

По словам ученых, несколько триггеров могут спровоцировать навязчивые ассоциации:

недавнее прослушивание части или всей песни;

просто услышанная или увиденная подходящая фраза;

прослушивание другой песни, которая звучит похоже.

Исследования показали, что "ушные черви" возникают, когда активируется определенный набор областей мозга, известный как сеть пассивного режима. Эта сеть связана с мечтаниями и блужданием мыслей, что позволяет навязчивым и повторяющимся мыслям легче всплывать на поверхность. Любопытно, что участки мозга, отвечающие за фокусировку внимания, которые знают, сколько раз нужно воспроизвести фрагмент песни и что должно быть дальше, не доступны для сети пассивного режима.

Наблюдения также показывают, что наличие большого количества повторений, делает песню центром внимания сети. В результате разум блуждает вокруг повторяющегося фрагмента, не обнаруживая причин для остановки. Людям, как выяснили ученые, нравятся эти навязчивые мелодии, но некоторые фрагменты песен также способны застревать в голове на часы и даже дни.

Как избавиться от мелодии, застрявшей в голове?

По словам профессора Лаборатории эмпирического музыковедения Школы искусстве и медиа Университета Нового Южного Уэльса Эмери Шуберт, чтобы избавиться от желательной навязчивой мелодии, следует отключить нейронную сеть пассивного режима. Один из способов — петь песню вслух другим людям. Социальная активность предотвращает активацию нейронной сети пассивного режима, но это может подойти не всем.

Другой подход – заменить песню другой, менее повторяющейся. Это позволит не допустить зацикливания нейронной сети пассивного режима.

