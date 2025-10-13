"Вушні черв'яки" реальні: чому деякі пісні застрягають у нас у голові

Більшість людей на планеті стикалися з тим, що випадково почута по радіо пісня надовго застрявала в голові. Тепер дослідники розповіли, чому це відбувається.

Згідно з опитуваннями, більшість людей на планеті стикалися з "мимовільними музичними образами", які також відомі як "вушні черв'яки". Дослідження показали, що насправді понад 90% населення Землі страждає від "вушних черв'яків", і вчені схоже починають розуміти, як це працює і чому якісь пісні буквально застряють у наших головах, пише Science Alert.

Що таке "вушні черв'яки"?

Вушні черв'яки — "безперервний" повтор фрагмента музики, який повторюється негайно і без затримки, як повторюваний приспів поп-пісні. Дослідники також виявили, що фрагменти музики, які повторюються, насправді виробляються з одного і того ж сховища пам'яті.

Багато з найпопулярніших хітів, як показують дослідження, містять такі повтори й пройшли через періоди масового прослуховування — ще один фактор, що викликає "вушні черв'яки", оскільки вони підвищують впізнаваність.

Коли в пісні присутній "вушний черв'як", розум повторює музичну фразу нескінченно. Це відбувається тому, що музична пам'ять організована у свідомості не як звуковий файл або магнітофонний запис, який відтворюється від початку до кінця. Натомість музику ефективно організовано в "кишені" на основі впізнаваності та подібності, причому деякі "кишені" використовуються повторно, де це можливо.

Вплив музики, як вважають учені, пов'язує різні "кишені" воєдино через ментальну мережу, подібно до серії інструкцій: почніть зі вступу, зіграйте куплет двічі, перейдіть до приспіву та повторіть його чотири рази, а потім перейдіть до наступної частини та поверніться до куплету. Ці "інструкції" відіграють ключову роль в історії, що викликає нав'язливі асоціації.

Чому виникають "вушні черв'яки"?

За словами вчених, кілька тригерів можуть спровокувати нав'язливі асоціації:

недавнє прослуховування частини або всієї пісні;

просто почута або побачена відповідна фраза;

прослуховування іншої пісні, яка звучить схоже.

Дослідження показали, що "вушні черв'яки" виникають, коли активується певний набір ділянок мозку, відомий як мережа пасивного режиму. Ця мережа пов'язана з мріями й блуканням думок, що дає змогу нав'язливим і повторюваним думкам легше випливати на поверхню. Цікаво, що ділянки мозку, які відповідають за фокусування уваги, які знають, скільки разів потрібно відтворити фрагмент пісні та що має бути далі, не доступні для мережі пасивного режиму.

Спостереження також показують, що наявність великої кількості повторень робить пісню центром уваги мережі. У результаті розум блукає навколо повторюваного фрагмента, не виявляючи причин для зупинки. Людям, як з'ясували вчені, подобаються ці нав'язливі мелодії, але деякі фрагменти пісень також здатні застрявати в голові на години й навіть дні.

Як позбутися мелодії, що застрягла в голові?

За словами професора Лабораторії емпіричного музикознавства Школи мистецтві та медіа Університету Нового Південного Уельсу Емері Шуберта, щоб позбутися бажаної нав'язливої мелодії, слід відключити нейронну мережу пасивного режиму. Один зі способів — співати пісню вголос іншим людям. Соціальна активність запобігає активації нейронної мережі пасивного режиму, але це може підійти не всім.

Інший підхід — замінити пісню іншою, менш повторюваною. Це дасть змогу не допустити зациклення нейронної мережі пасивного режиму.

