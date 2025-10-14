Единственные в мире инкубируют яйца в желудках и "рожают" через рот: о каких животных идет речь

Зарождение новой жизни редко бывает легким процессом. Однако представители этого вида пошли значительно дальше – исследователям не известно ни одно другое существо, способное на подобное деторождение.

Related video

Деторождение – сложный процесс независимо от вида. Для человека это предполагает длительное пребывание в утробе матери, а затем сложный процесс появления на свет. Однако некоторые виды отказались от гениталий как средства рождения – например, лягушки, вынашивающие личинки в желудке, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Как рожают лягушки, вынашивающие личинки в желудке?

Лягушки, вынашивающие личинки в желудке, нейтрализуют кислоту, которая присутствует в желудке и помогает переваривать пищу – в результате уже полностью сформированные лягушата попросту выпрыгивают изо рта матери. Простыми словами, самки буквально изрыгают потомство на свет.

По словам профессора биологии Ньюкаслского университета Майкла Махони, желудочные лягушки заглатывают оплодотворенные извне яйца в свой желудок, который впоследствии выполняет функцию матки. По словам ученых, ни одно другое животное не способно на это, по крайней мере нам об этом неизвестно. Эта уникальная способность может помочь медицинскому миру разобраться, как управлять желудочной секрецией в кишечнике

Отметим, что сегодня науке известно лишь два вида лягушек, обитающих в Австралии и способных рожать потомство таким образом:

южная лягушка (Rheobatrachus silus);

северная лягушка (Rheobatrachus vitellinus).

Куда пропали желудочные лягушки?

В ходе нового исследования ученые из Ньюкаслского университета заинтересовались этими амфибиями. Данные указывают на то, что южный вид был описан лишь в 1973 году, но к 1980-м годам он вымер. Второй, северный вид, был открыт в 1984 году, но к 1986 году они также исчезли из дикой природы.

Считается, что оба вида стали жертвами хитридиевого грибка, из-за которого многие новые для науки виды, обнаруженные в Австралии вымерли в течение нескольких лет после своего открытия. По словам профессора Махони, в результате ученые долго думали над тем, чтобы "воскресить" утраченные виды.

Так и появился проект "Лазарь", автором которого является профессор Махони – амбициозная инициатива, целью которой было использование замороженной тушки желудочного выводка для воскрешения вида. Для этого требовалось перенести неповрежденную ДНК в суррогатную яйцеклетку.

Первые попытки казались многообещающими, поскольку клетки начали делиться, но еще до того, как эмбрионы успели полностью развиться. Они начали погибать. Это продолжалось до 2013 года, когда проект "Лазарь" приостановил свои усилия по воскрешению вида.

Несмотря на то, что проект пришлось приостановить, это не обязательно конец для исчезнувших видов. Возрождение исчезнувших видов — это развивающаяся область науки, поскольку некоторые компании стремятся создать "инструментарий для воскрешения", который мог бы помочь нам восстановить виды, вымершие в результате деятельности человека.

Напомним, ранее мы писали о том, что головастики парадоксальной лягушки в 4 раза больше взрослой особи.

Ранее Фокус писал о том, что ученые впервые засняли передвижение лягушки в замедлении.