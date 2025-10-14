Єдині у світі інкубують яйця в шлунках і "народжують" через рот: про яких тварин ідеться

Зародження нового життя рідко буває легким процесом. Однак представники цього виду пішли значно далі — дослідникам не відома жодна інша істота, здатна на подібне дітонародження.

Дітонародження — складний процес незалежно від виду. Для людини це передбачає тривале перебування в утробі матері, а потім складний процес появи на світ. Однак деякі види відмовилися від геніталій як засобу народження — наприклад, жаби, які виношують личинки в шлунку, пише IFLScience.

Як народжують жаби, які виношують личинки в шлунку?

Жаби, які виношують личинки в шлунку, нейтралізують кислоту, що присутня в шлунку і допомагає перетравлювати їжу, — в результаті вже повністю сформовані жабенята просто вистрибують з рота матері. Простими словами, самки буквально вивергають потомство на світ.

За словами професора біології Ньюкаслського університету Майкла Махоні, шлункові жаби заковтують запліднені ззовні яйця у свій шлунок, який згодом виконує функцію матки. За словами вчених, жодна інша тварина не здатна на це, принаймні нам про це невідомо. Ця унікальна здатність може допомогти медичному світу розібратися, як керувати шлунковою секрецією в кишківнику

Зазначимо, що сьогодні науці відомо лише два види жаб, що мешкають в Австралії та здатні народжувати потомство таким чином:

південна жаба (Rheobatrachus silus);

північна жаба (Rheobatrachus vitellinus).

Куди зникли шлункові жаби?

Під час нового дослідження вчені з Ньюкаслського університету зацікавилися цими амфібіями. Дані вказують на те, що південний вид був описаний лише в 1973 році, але до 1980-х років він вимер. Другий, північний вид, був відкритий у 1984 році, але до 1986 року вони також зникли з дикої природи.

Вважається, що обидва види стали жертвами хитридієвого грибка, через який багато нових для науки видів, виявлених в Австралії, вимерли протягом кількох років після свого відкриття. За словами професора Махоні, в результаті вчені довго думали над тим, щоб "воскресити" втрачені види.

Так і з'явився проєкт "Лазар", автором якого є професор Махоні — амбітна ініціатива, метою якої було використання замороженої тушки шлункового виводка для воскресіння виду. Для цього потрібно було перенести неушкоджену ДНК у сурогатну яйцеклітину.

Перші спроби здавалися перспективними, оскільки клітини почали ділитися, але ще до того, як ембріони встигли повністю розвинутися. Вони почали гинути. Це тривало до 2013 року, коли проєкт "Лазар" призупинив свої зусилля з воскресіння виду.

Попри те, що проєкт довелося призупинити, це не обов'язково кінець для зниклих видів. Відродження зниклих видів — це галузь науки, яка розвивається, оскільки деякі компанії прагнуть створити "інструментарій для воскресіння", який міг би допомогти нам відновити види, що вимерли внаслідок діяльності людини.

