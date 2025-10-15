Почему пауки скручиваются и лежат на спине, когда умирают: что заставляет сгибаться их ноги

Обычно арахнофобов отпугивает количество ног пауков, а также их странное суетливое движение. Однако после смерти все восемь ног пауков остаются неподвижными и застывают скрюченными. Но почему так происходит?

Related video

Все, кто когда-либо видел мертвого паука, замечали, что их ноги скручиваются, когда они умирают. По словам исследователей, это связано с тем, что у пауков нет крови и некоторых мышц ног, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В телах пауков нет крови, как у млекопитающих, а присутствует лишь жидкость под названием гемолимфа – жидкость под давлением, которая помогает телу паука действовать как гидравлическая система. В то же время мышцы в ногах паука помогают сгибать ноги внутрь, а гемолимфа, проталкиваясь через них, раздвигает их.

Предыдущие исследования уже показали, что у паучьих попросту отсутствуют мышцы-разгибатели, а это значит, что мышцы-сгибатели могут становиться все сильнее и сильнее. Это помогает паукам цепляться за свою добычу и карабкаться по вертикальным поверхностям.

При жизни пауки довольно хорошо контролируют давление гемолимфы, однако после смерти они теряют контроль над жидкостями своего тела. Это препятствует вытеснению гемолимфы в конечности, выталкивая их наружу и заставляя их сжиматься.

Эта потеря гемолимфы и устойчивости может сместить центр тяжести, переворачивая пауков на спину – в результате их мертвые тела часто можно обнаружить на спине с поджатыми ногами. Впрочем, встречи с хищниками или даже удары мухобойки могут также привести к травмам пауков, лежащих на спине, без давления, необходимого для выпрямления конечностей.

По словам исследователей, этот внутренний механизм представляет собой интерес для исследователей. Например, ранее группа ученых из Университета Райса использовала эту систему давления для создания так называемых "паучьих некроботов". Райса использовала эту систему давления для создания так называемых "паучьих некроботов". Для этого используются мертвые пауки, и вместо жидкости в их тела вводится воздух, заставляя конечности вытягиваться. Уменьшение давления воздуха превращает их в механические захваты.

Напомним, ранее мы писали о том, что пауки на самом деле пришли из океана: найдено доказательство возрастом 500 млн лет.

Ранее Фокус писал о том, что пауки-скакуны обладают уникальными навыками позвоночных.