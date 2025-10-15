Чому павуки скручуються і лежать на спині, коли помирають: що змушує згинатися їхні ноги

Зазвичай арахнофобів відлякує кількість ніг павуків, а також їхній дивний метушливий рух. Однак після смерті всі вісім ніг павуків залишаються нерухомими й застигають скорченими. Але чому так відбувається?

Усі, хто коли-небудь бачив мертвого павука, помічали, що їхні ноги скручуються, коли вони вмирають. За словами дослідників, це пов'язано з тим, що у павуків немає крові та деяких м'язів ніг, пише IFLScience.

У тілах павуків немає крові, як у ссавців, а присутня лише рідина під назвою гемолімфа — рідина під тиском, яка допомагає тілу павука діяти як гідравлічна система. Водночас м'язи в ногах павука допомагають згинати ноги всередину, а гемолімфа, проштовхуючись через них, розсовує їх.

Попередні дослідження вже показали, що у павукових просто відсутні м'язи-розгиначі, а це значить, що м'язи-згиначі можуть ставати дедалі сильнішими та сильнішими. Це допомагає павукам чіплятися за свою здобич і дертися по вертикальних поверхнях.

За життя павуки досить добре контролюють тиск гемолімфи, однак після смерті вони втрачають контроль над рідинами свого тіла. Це перешкоджає витісненню гемолімфи в кінцівки, виштовхуючи їх назовні й змушуючи їх стискатися.

Ця втрата гемолімфи та стійкості може змістити центр тяжіння, перевертаючи павуків на спину — в результаті їхні мертві тіла часто можна виявити на спині з підібганими ногами. Втім, зустрічі з хижаками або навіть удари мухобійки можуть також призвести до травм павуків, що лежать на спині, без тиску, необхідного для випрямлення кінцівок.

За словами дослідників, цей внутрішній механізм становить інтерес для дослідників. Наприклад, раніше група вчених з Університету Райса використовувала цю систему тиску для створення так званих "павукових некроботів". Райса використовувала цю систему тиску для створення так званих "павукових некроботів". Для цього використовуються мертві павуки, і замість рідини в їхні тіла вводять повітря, змушуючи кінцівки витягуватися. Зменшення тиску повітря перетворює їх на механічні захвати.

