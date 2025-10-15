Необычные красные скалы в Австралии удивили ученых: здесь не должно быть окаменелостей

В новом исследовании ученые сосредоточились на изучении одного и самых удивительных мест находок ископаемых в Австралии. Все это время оно было скрыто под сельскохозяйственными угодьями.

Макгратс-Флэт – одно из самых удивительных мест находок ископаемых в Австралии. Его возраст составляет от 11 до 16 миллионов лет, начиная с эпохи миоцена, когда эволюционировали многие из современных растений и животных, пишет Science Alert.

Именно здесь палеонтологи и геологи из Австралийского музейного исследовательского института сделали замечательные открытия окаменелостей. Находки свидетельствуют о том, что там, где сейчас господствуют пыль и засуха, когда-то процветал пышный тропический лес. Авторы исследования отмечают, что окаменелости Макгратс-Флэт с поразительной точностью отражают эту древнюю экосистему.

Здесь осадочные породы поразительно красного цвета полностью состоят из гетита – мелкозернистого минерала, содержащего железо. Именно это железо, как считают ученые, сохранило множество растений, насекомых, пауков, рыб и перьев с исключительной детализацией.

По словам научного сотрудника из отдела палеонтологии Австралийского музея из Университета Нового Южного Уэльса Торы Джокич, результаты их с коллегами нового исследования также показали, что есть еще одна причина, по которой эти породы так интересны. Новые находки фундаментально оспаривают представления о том, где на Земле можно обнаружить сохранившиеся окаменелости и почему.

Где окаменелости встречаются на Земле?

Традиционно считается, что наиболее хорошо сохранившиеся окаменелости встречаются в породах, состоящих преимущественно из сланца, песчаника, известняка или вулканического пепла. Ярким примером являются карьер Мессель в Германии или сланцы Берджесс в Канаде, где организмы быстро погребались в мелкозернистые отложения, что обеспечивало исключительную сохранность тканей, а не только твердых.

Например, в карьере Мессель ранее были обнаружены окаменелости возрастом 47 миллионов лет, в которых четко видны очертания перьев, меха и кожи. В то же время в сланцах Берджесс были обнаружены мягкие ткани некоторых из древнейших животных на планете, возраст которых составляет около 500 миллионов лет.

В то же время осадочные породы, состоящие исключительно из железа, ранее считались последним местом, где ученые ожидали найти хорошо сохранившиеся останки наземных животных и растений. Это связано с тем, что богатые железом осадочные породы известны преимущественно по полосчатым железистым образованиям. Эти массивные залежи железа образовались в основном около 2,5 миллиарда лет назад в древних бедных кислородом океанах Земли, задолго до появления сложной животной и растительной жизни. Однако открытие плато Макгратс оспаривает эти предположения.

Жизнь, погребенная в железе

Макгратс-Флэт сложена из очень мелкозернистой, богатой железом породы, называемой феррикритом. По сути, порода представляет собой цемент, сделанный из железа. Известно, что феррикрит почти полностью состоит из микроскопических частиц минерала оксигидроксида железа, каждая размером всего 0,005 миллиметра.

Когда животное умирало и оказывалось погребенным в этом осадке, именно эти мельчайшие частицы железа заполняли каждую клетку. В результате мягкие ткани невероятно хорошо сохранились в виде окаменелостей.

По сравнению с морской жизнью, окаменелости, сохранившие наземную жизнь, встречаются крайне редко, а наземные окаменелости, сохранившие мягкие ткани – еще реже. Исключительная детализация окаменелостей с плато Макгратс-Флэт открывает новые картины прошлой жизни, которые ученым редко удается найти.

По словам ученых, эти окаменелости настолько хорошо сохранились, что исследователи могут увидеть отдельные пигментные клетки в глазах рыб, внутренних органах насекомых и рыб, а также тонкие волоски паука и нервные клетки. Такой уровень сохранности не уступает другим хорошо сохранившимся окаменелостям, например, сложенным сланцем или песчаником. За исключением того, что здесь они погребены в железе.

Новая карта окаменелостей Земли

Авторы исследования считают, что их находка и понимание того, как сформировалось плато Макгратс-Флэт могут подсказать, где еще нам следует искать окаменелости. Известно, что формирование плато Макгратс-Флэт началось в миоцене, когда железо выщелачивалось из выветренного базальта в теплых и влажных условиях тропических лесов.

Затем кислые грунтовые воды переносили растворенное железо под землю, пока оно не достигло речной системы с озером-старицей – заброшенного речного русла. Там железо превращалось в ультратонкий осадок оксигидроксида железа. Оно быстро покрывало мертвые организмы на дне озера и копировало структуру их мягких тканей вплоть до клеточного уровня.

