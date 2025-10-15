Вирусная "Чикагская крысиная нора" не имеет отношения к крысам: какое животное оставило след

В прошлом году отпечаток в форме крысы на тротуаре в Чикаго стал вирусным. Однако в новом исследовании ученые обнаружили, что след на самом деле с вероятностью 98% принадлежит совсем другому животному.

В начале прошлого года вмятина в форме крысы на тротуаре в Чикаго стала вирусной – множество людей устремились к ней, чтобы запечатлеть необычный след и оставить в нем монету. Однако новое исследование предполагает, что так называемая "Чикагская крысиная нора" на самом деле не имеет отношения к крысам – ученые считают, что след был оставлен совсем другим животным, пишет Live Science.

В новом исследовании команда из Университета Теннесси сравнила характеристики норы с информацией о местной популяции грызунов и определили, что отпечаток на тротуаре, вероятнее всего, оставила белка.

По словам ведущего автора исследования, эволюционного биомеханика Майкла Гранатоски, эта "нора" – хорошо сохранившийся отпечаток смерти грызуна в мокром бетоне. Прежде чем отпечаток стал вирусным, он существовал десятилетиями. "Чикагская крысиная нора" стала туристической достопримечательностью в 2024 году, когда чикагский художник и комик Уинслоу Дюмейн опубликовал пост о ее существовании в одной из социальных сетей.

Когда ученые наткнулись на фото норы в социальных сетях, некоторые посчитали, что она не выглядит как "отпечаток крысы". Более того, казалось маловероятным, что крыса могла оставить такой след на влажном бетоне, не оставив при этом следов, ведущих к нему. Эти подозрения побудили исследователей более глубоко изучить нору.

Используя приложение для гражданской науки iNaturalist, которое каталогизирует местную фауну, авторы исследования определили возможных животных, которые могли сделать эту нору. По отпечатку они поняли, что это должно быть животное с четырьмя ногами, пятью когтями и хвостом.

Увы, у ученых не было возможности измерить нору, которую городские власти ликвидировали в апреле 2024 года. Однако команде удалось получить точные данные благодаря многочисленным снимкам, опубликованным в социальных сетях вместе с монетами и другими предметами.

Далее команда сравнила полученные данные с образцами из Американского музея естественной истории. Статистический анализ показал, что с вероятностью 98,7% след оставила либо восточная серая белка (Sciurus carolinensis), либо лисья белка (Sciurus niger). Теперь ученые предлагают переименовать крысиную нору в "Белку с тротуара ветреного города".

