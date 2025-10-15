Вірусна "Чиказька щуряча нора" не має стосунку до щурів: яка тварина залишила слід

Минулого року відбиток у формі щура на тротуарі в Чикаго став вірусним. Однак у новому дослідженні вчені виявили, що слід насправді з імовірністю 98% належить зовсім іншій тварині.

На початку минулого року вм'ятина у формі щура на тротуарі в Чикаго стала вірусною — безліч людей кинулися до неї, щоб зафіксувати незвичайний слід і залишити в ньому монету. Однак нове дослідження припускає, що так звана "Чиказька щуряча нора" насправді не має відношення до щурів — вчені вважають, що слід був залишений зовсім іншою твариною, пише Live Science.

У новому дослідженні команда з Університету Теннессі порівняла характеристики нори з інформацією про місцеву популяцію гризунів і визначили, що відбиток на тротуарі, найімовірніше, залишила білка.

За словами провідного автора дослідження, еволюційного біомеханіка Майкла Гранатоски, ця "нора" — добре збережений відбиток смерті гризуна в мокрому бетоні. Перш ніж відбиток став вірусним, він існував десятиліттями. "Чиказька щуряча нора" стала туристичною визначною пам'яткою 2024 року, коли чиказький художник і комік Вінслоу Дюмейн опублікував пост про її існування в одній із соціальних мереж.

Коли вчені натрапили на фото нори в соціальних мережах, дехто вважав, що вона не виглядає як "відбиток щура". Ба більше, здавалося малоймовірним, що щур міг залишити такий слід на вологому бетоні, не залишивши при цьому слідів, що ведуть до нього. Ці підозри спонукали дослідників більш глибоко вивчити нору.

Використовуючи додаток для громадянської науки iNaturalist, який каталогізує місцеву фауну, автори дослідження визначили можливих тварин, які могли зробити цю нору. За відбитком вони зрозуміли, що це має бути тварина з чотирма ногами, п'ятьма кігтями та хвостом.

На жаль, у вчених не було можливості виміряти нору, яку міська влада ліквідувала у квітні 2024 року. Однак команді вдалося отримати точні дані завдяки численним знімкам, опублікованим у соціальних мережах разом із монетами та іншими предметами.

Далі команда порівняла отримані дані зі зразками з Американського музею природної історії. Статистичний аналіз показав, що з імовірністю 98,7% слід залишила або східна сіра білка (Sciurus carolinensis), або лисяча білка (Sciurus niger). Тепер учені пропонують перейменувати щурячу нору на "Білку з тротуару вітряного міста".

