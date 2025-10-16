Одни из самых многочисленных животных в мире — на грани вымирания: продолжительность жизни падает

Результаты нового исследования предупреждают об “окончательном вымирании” одного из наиболее распространенных млекопитающих на планете. Причиной тому резкое сокращение продолжительности жизни дельфинов.

Дельфины-белобочки – одни из самых многочисленных морских млекопитающих на планете, однако новое исследование показывает, что в Северной Атлантике продолжительность жизни этих животных сократилась – с 1997 года самки в среднем живут на 7 лет меньше, пишет SciTechDaily.

Новое исследование было проведено командо из Университета в Боулдере и показало, что средняя продолжительность жизни самок дельфинов-белобочек сократилась на семь лет с 1997 года. Ученые предупреждают, что это снижение представляет угрозу не только для вида, но и океанических систем, которые они поддерживают.

По словам научного сотрудника Института арктических и альпийских исследований Этьен Руби, человечеству необходимо срочно улучшить управление популяцией. В противном случае существует риск сокращения популяции, а в конечном счете, и вымирания.

По оценкам, в тропических и умеренных водах по всему миру обитает около 6 миллионов дельфинов-белобочек, что делает их самыми многочисленными представителями семейства китообразных, к которому относятся киты, дельфины и морские свиньи.

Ежегодно зимой многие из дельфинов-белобочек мигрируют в Бискайский залив у берегов Франции, привлекаемые местными теплыми водами, богатыми питательными веществами и полными мелкой рыбы, такой как анчоусы и сардины. С другой стороны, этот район также является одним самых оживленных рыболовных регионов Европы, что создает сложные условия для дельфинов, которые от него зависят.

Отметим, что дельфины не являются объектом рыболовства, однако порой они случайно попадают в сети, что известно как "прилов". Большинство дельфинов, пойманных в качестве прилова, погибают. По некоторым данным, в 2021 году прилов в заливе стал причиной гибели 6900 дельфинов из 180 000 зимней популяции.

Иллюзия стабильности

Традиционные методы мониторинга численности ранее предполагали, что популяция дельфинов остается стабильной в заливе. Отметим, что этот метод предполагает подсчет особей, замеченных с исследовательских судов и самолетов.

В новом исследовании руби с командой решили пересмотреть оценку выживаемости китообразных, используя новый подход: подсчет и анализ погибших дельфинов, выбросившихся на берег залива. Дельфины часто выходят на берег, потому что они старые, больные, раненые или дезориентированы, и редко кто из них выживает после выброса на берег.

Отметим, что выбросившиеся на берег дельфины составляют лишь около 10% от общего числа погибших дельфинов, однако изменения в характере смертности с течением времени могут выявить более общие тенденции в популяции.

В общей сложности было изучено 759 дельфинов-белобочек, выбросившихся на берега Бискайского залива в период с 1997 по 2019 год.

Тревожный сдвиг в популяции

Команда проанализировала зубы дельфинов и определила возраст смерти этих животных. Ученые обнаружили, что продолжительность жизни самок дельфинов сократилась с 24 лет в конце 1990-х годов до всего 17 лет – это произошло за два десятилетия. Согласно исследованию, это снижение привело к уменьшению рождаемости детенышей.

Ученые подсчитали, что темп роста популяций дельфинов снизились на 2,4% с 1997 по 2019 год. В идеальных условиях здоровая популяция обыкновенных дельфинов растет примерно на 4% в год. Это означает, что если в 1997 году популяция процветала, то к 2019 году ее ежегодный рост составлял всего 1,6%. В реальности, как считают ученые, эти цифры будут еще меньше.

