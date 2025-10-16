Одні з найчисленніших тварин у світі — на межі вимирання: тривалість життя падає

Результати нового дослідження попереджають про "остаточне вимирання" одного з найпоширеніших ссавців на планеті. Причиною тому різке скорочення тривалості життя дельфінів.

Дельфіни-білобочки — одні з найчисленніших морських ссавців на планеті, проте нове дослідження показує, що в Північній Атлантиці тривалість життя цих тварин скоротилася — з 1997 року самки в середньому живуть на 7 років менше, пише SciTechDaily.

Нове дослідження було проведене командою з Університету в Боулдері й показало, що середня тривалість життя самок дельфінів-білобочок скоротилася на сім років з 1997 року. Вчені попереджають, що це зниження становить загрозу не тільки для виду, а й океанічних систем, які вони підтримують.

За словами наукового співробітника Інституту арктичних і альпійських досліджень Етьєна Рубі, людству необхідно терміново поліпшити управління популяцією. В іншому разі існує ризик скорочення популяції, а зрештою, і вимирання.

За оцінками, в тропічних і помірних водах по всьому світу мешкає близько 6 мільйонів дельфінів-білобочок, що робить їх найчисельнішими представниками сімейства китоподібних, до якого належать кити, дельфіни й морські свині.

Щороку взимку багато хто з дельфінів-білобочок мігрує до Біскайської затоки біля берегів Франції, яких приваблюють місцеві теплі води, багаті поживними речовинами та сповнені дрібної риби, як-от анчоуси та сардини. З іншого боку, цей район також є одним з найжвавіших рибальських регіонів Європи, що створює складні умови для дельфінів, які від нього залежать.

Зазначимо, що дельфіни не є об'єктом рибальства, проте часом вони випадково потрапляють у сітки, що відомо як "прилов". Більшість дельфінів, спійманих як прилов, гинуть. За деякими даними, 2021 року прилов у затоці став причиною загибелі 6900 дельфінів зі 180 000 зимової популяції.

Ілюзія стабільності

Традиційні методи моніторингу чисельності раніше припускали, що популяція дельфінів залишається стабільною в затоці. Зазначимо, що цей метод передбачає підрахунок особин, помічених із дослідницьких суден і літаків.

У новому дослідженні Рубі з командою вирішили переглянути оцінку виживаності китоподібних, використовуючи новий підхід: підрахунок і аналіз загиблих дельфінів, які викинулися на берег затоки. Дельфіни часто виходять на берег, тому що вони старі, хворі, поранені або дезорієнтовані, і рідко хто з них виживає після викидання на берег.

Зазначимо, що дельфіни, які викинулися на берег, становлять лише близько 10% від загальної кількості загиблих дельфінів, проте зміни в характері смертності з плином часу можуть виявити більш загальні тенденції в популяції.

Загалом було вивчено 759 дельфінів-білобочок, які викинулися на береги Біскайської затоки в період з 1997 по 2019 рік.

Тривожний зсув у популяції

Команда проаналізувала зуби дельфінів і визначила вік смерті цих тварин. Учені виявили, що тривалість життя самок дельфінів скоротилася з 24 років наприкінці 1990-х років до лише 17 років — це сталося за два десятиліття. Згідно з дослідженням, це зниження призвело до зменшення народжуваності дитинчат.

Учені підрахували, що темп зростання популяцій дельфінів знизилися на 2,4% з 1997 по 2019 рік. В ідеальних умовах здорова популяція звичайних дельфінів зростає приблизно на 4% на рік. Це означає, що якщо 1997 року популяція процвітала, то до 2019 року її щорічне зростання становило лише 1,6%. У реальності, як вважають учені, ці цифри будуть ще меншими.

