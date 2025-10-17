Новаторы, а не имитаторы: новое открытие о самых старых в мире инструментах (фото)

Согласно последним исследованиям первые производители каменных инструментов в Европе разработали собственную особую технологию обработки камня около 42 000 лет назад. Исследование противоречит общепринятой теории о том, что эти ранние инновации позаимствовали с Ближнего Востока.

Исследователи Армандо Фалькуччи из Тюбингенского университета и Стивен Л. Кун из Аризонского университета изучили тысячи каменных инструментов из археологических памятников в Италии и Ливане, обнаружив, что ранние европейцы были технологическими новаторами, пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Исследование демонстрирует, что методы изготовления каменных лезвий в Европе развивались отдельно от тех, что использовались в Леванте.

"На первый взгляд, орудия выглядят похожими, — пояснил Кун, — но технологическая логика, лежащая в их основе, является совершенно иной".

Відео дня

Сравнительный анализ сосредоточился на ключевых археологических памятниках Фото: University of Tübingen

Сравнительный анализ сосредоточился на ключевых археологических памятниках: Ксар Акил вблизи Бейрута в Ливане и Гротта ди Фумане, Рипаро Бомбрини и Гротта ди Кастельчивита в Италии. Используя многомерную статистику и множественный корреляционный анализ, команда оценила каждый этап производства каменных инструментов — от формирования ядра до окончательной обработки.

Результаты показывают, что, хотя производители инструментов с Ближнего Востока в ахмарской культуре предпочитали двунаправленную обработку для изготовления больших лезвий, европейские протоориньяцкие группы использовали однонаправленные методы для производства меньших лезвий для композитных охотничьих орудий.

Эти выводы свидетельствуют о том, что протоориньяцкая технология в Европе не происходит с Ближнего Востока. Зато подобные функциональные потребности привели к независимым изобретениям в обоих регионах.

Это исследование ставит под сомнение традиционную диффузионистскую модель, которая изображает Европу только как конечную точку распространения технологий из Африки и Леванта. Вместо этого оно поддерживает более динамичный взгляд на верхний палеолит, в котором многочисленные центры инноваций способствовали культурному развитию человечества.

Такие места, как Гротта-ди-Фумане, Рипаро-Бомбрини и Кастельчивита, каждое из которых богато протоориньяцкими артефактами, демонстрируют разнообразие ранней адаптации человека в Европе.

Важно

Впервые в истории Южной Кореи: в королевском дворце нашли нетипичное сооружение (фото)

Предоставляя количественные доказательства независимой технологической эволюции, исследование способствует переоценке того, как Homo sapiens распространялся и адаптировался по всей Евразии. Как отметил Фалькуччи, инновации и адаптация среди местного населения были решающими двигателями прогресса, что иллюстрирует, что ранние европейцы были не пассивными получателями внешних знаний, а изобретателями.

Ранее Фокус писал о том, как ученые нашли затонувшие торговые корабли железного века у побережья Израиля. Всего исследователи обнаружили три затонувших судна в проливе Дор.

Также мы рассказывали о надписях на арамейском языке, которые недавно обнаружили в Турции. Ученые нашли их в Зернаки Тепе, древнем городе, которому 3000 лет.