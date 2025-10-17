Новатори, а не імітатори: нове відкриття про найстаріші у світі інструменти (фото)

Згідно з останніми дослідженнями перші виробники кам'яних інструментів в Європі розробили власну особливу технологію обробки каменю близько 42 000 років тому. Дослідження суперечить загальноприйнятій теорії про те, що ці ранні інновації запозичили з Близького Сходу.

Дослідники Армандо Фалькуччі з Тюбінгенського університету та Стівен Л. Кун з Арізонського університету вивчили тисячі кам'яних інструментів з археологічних пам'яток в Італії та Лівані, виявивши, що ранні європейці були технологічними новаторами, пише Arkeonews.

Дослідження демонструє, що методи виготовлення кам'яних лез в Європі розвивалися окремо від тих, що використовувалися в Леванті.

"На перший погляд, знаряддя виглядають схожими, — пояснив Кун, — але технологічна логіка, що лежить в їх основі, є абсолютно іншою".

Порівняльний аналіз зосередився на ключових археологічних пам'ятках Фото: University of Tübingen

Порівняльний аналіз зосередився на ключових археологічних пам'ятках: Ксар Акіл поблизу Бейрута в Лівані та Гротта ді Фумане, Ріпаро Бомбріні і Гротта ді Кастельчівіта в Італії. Використовуючи багатовимірну статистику та множинний кореляційний аналіз, команда оцінила кожен етап виробництва кам'яних інструментів — від формування ядра до остаточної обробки.

Результати показують, що, хоча виробники інструментів з Близького Сходу в ахмарській культурі віддавали перевагу двонаправленому обробленню для виготовлення великих лез, європейські протооріньяцькі групи використовували однонаправлені методи для виробництва менших лез для композитних мисливських знарядь.

Ці висновки свідчать про те, що протооріньяцька технологія в Європі не походить з Близького Сходу. Натомість подібні функціональні потреби призвели до незалежних винаходів в обох регіонах.

Це дослідження ставить під сумнів традиційну дифузіоністську модель, яка зображує Європу лише як кінцеву точку поширення технологій з Африки та Леванту. Натомість воно підтримує більш динамічний погляд на верхній палеоліт, в якому численні центри інновацій сприяли культурному розвитку людства.

Такі місця, як Гротта-ді-Фумане, Ріпаро-Бомбріні та Кастельчівіта, кожне з яких багате на протооріньяцькі артефакти, демонструють різноманітність ранньої адаптації людини в Європі.

Надаючи кількісні докази незалежної технологічної еволюції, дослідження сприяє переоцінці того, як Homo sapiens поширювався і адаптувався по всій Євразії. Як зазначив Фалькуччі, інновації та адаптація серед місцевого населення були вирішальними рушіями прогресу, що ілюструє, що ранні європейці були не пасивними одержувачами зовнішніх знань, а винахідниками.

