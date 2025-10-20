Без единой косточки в теле: тело какого животного на Земле полностью состоит из хрящей

Отсутствие костей – отличительная черта акул, так как в их теле попросту нет ни единой косточки – даже челюсти хищников состоят из укрепленных хрящей. Из чего же тогда состоят тела этих высших хищников?

Скелет акул состоит из хрящей – гибкого, "резинового" материала, что и человеческие уши и носы. В отличие от костей, представляющих собой жесткую минерализованную ткань, богатую фосфатом кальция, хрящ состоит в основном из воды и белка коллагена, что делает его более гибким, легким и менее жестким, пишет IFLScience.

Отсутствие костей – отличительная черта акул. По словам ученых, животные принадлежали к группе хрящевых рыб, наряду со скатами, рыбами-пилами и акулами-призраками. Как семейство, они являются одной из древнейших ныне живущих групп челюстных позвоночных на планете.

Есть ли у акул кости?

В теле акул полностью отсутствуют кости — фактически, у них даже нет челюстных костей в классическом понимании. Однако у некоторых видов челюсти все же имеют дополнительную прочность благодаря укрепленному хрящу, который частично кальцинирован и затвердел.

Из чего состоят зубы акулы?

Единственная часть скелета акулы, не состоящая из хряща – зубы акулы, которые состоят из твердого внутреннего слоя дентина, покрытого еще более прочным внешним слоем, называемым энамолоидом. Поскольку хрящ не так легко окаменевает, как кость, большинство физических свидетельств существования ранних акул — это зубы, которые сохраняются гораздо лучше.

Известно, что ученые оценивают размеры мегалодона и других вымерших видов акул, в первую очередь, измеряя их зубы. Например, данные указывают на то, что зубы огромного мегалодона могли достигать размера человеческой руки – это указывает на то, что они были значительно длиннее своих современных потомков.

К слову, акулы постоянно сбрасывают и отращивают зубы, оставляя после себя десятки тысяч. Именно поэтому на пляжах часто можно обнаружить древние акульи зубы – доисторические сокровища, выброшенные на песчаные берега.

Почему у акул нет костей?

Кости служат прочными строительными лесами и поддерживают структуру тела животных. Но почему же тогда они отсутствуют у акул?

По словам ученых, дело в том, что хрящ легче и гибче, что позволяет акулам плавать быстрее и ловче. В отличие от других костных рыб, у акул нет плавательных пузырей – газонаполненного органа, отвечающего за плавучесть. Вместо этого у них есть массивная печень, заполненная жирами низкой плотности, которые помогают им держаться на плаву. Более легкий скелет также способствует этому.

В исследовании 2014 года ученые обнаружили ключевой момент, объясняющий, почему у акул не эволюционировали кости. Команда из Университета штата Сан-Франциско изучила ДНК слоновых акул (Callorhinchus milii), хрящевых рыб с необычной хоботовидной мордой, и обнаружили, что в их геноме отсутствуют гены, необходимые для превращения хряща в кость.

Ученые также обнаружили, что геномы акул оставались почти неизменными в течение сотен миллионов лет, а потому хрящ остается основным материалом их скелета. Аналогичная ситуация может быть у настоящих акул и других хрящевых рыб.

