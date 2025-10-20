Без єдиної кісточки у тілі: тіло якої тварини на Землі повністю складається з хрящів

Відсутність кісток — відмінна риса акул, оскільки в їхньому тілі просто немає жодної кісточки — навіть щелепи хижаків складаються з укріплених хрящів. З чого ж тоді складаються тіла цих вищих хижаків?

Скелет акул складається з хрящів — гнучкого, "гумового" матеріалу, що й людські вуха та носи. На відміну від кісток, що являють собою жорстку мінералізовану тканину, багату на фосфат кальцію, хрящ складається в основному з води й білка колагену, що робить його більш гнучким, легким і менш жорстким, пише IFLScience.

Відсутність кісток — відмінна риса акул. За словами вчених, тварини належали до групи хрящових риб, поряд зі скатами, рибами-пилками й акулами-привидами. Як сімейство, вони є однією з найдавніших груп щелепних хребетних, які нині живуть на планеті.

Чи є в акул кістки?

У тілі акул повністю відсутні кістки — фактично, у них навіть немає щелепних кісток у класичному розумінні. Однак у деяких видів щелепи все ж мають додаткову міцність завдяки укріпленому хрящу, який частково кальцинований і затвердів.

З чого складаються зуби акули?

Єдина частина скелета акули, яка не складається з хряща, — зуби акули, що складаються з твердого внутрішнього шару дентину, вкритого ще міцнішим зовнішнім шаром, який називається енамолоїдом. Оскільки хрящ не так легко скам'яніває, як кістка, більшість фізичних свідчень існування ранніх акул — це зуби, які зберігаються набагато краще.

Відомо, що вчені оцінюють розміри мегалодона та інших вимерлих видів акул насамперед вимірюючи їхні зуби. Наприклад, дані вказують на те, що зуби величезного мегалодона могли досягати розміру людської руки — це вказує на те, що вони були значно довшими за своїх сучасних нащадків.

До слова, акули постійно скидають і відрощують зуби, залишаючи після себе десятки тисяч. Саме тому на пляжах часто можна виявити стародавні акулячі зуби — доісторичні скарби, викинуті на піщані береги.

Чому в акул немає кісток?

Кістки слугують міцними будівельними риштуваннями та підтримують структуру тіла тварин. Але чому ж тоді вони відсутні в акул?

За словами вчених, річ у тім, що хрящ легший і гнучкіший, що дає змогу акулам плавати швидше і спритніше. На відміну від інших кісткових риб, в акул немає плавальних міхурів — газонаповненого органу, що відповідає за плавучість. Замість цього у них є масивна печінка, заповнена жирами низької щільності, які допомагають їм триматися на плаву. Легший скелет також сприяє цьому.

У дослідженні 2014 року вчені виявили ключовий момент, що пояснює, чому в акул не еволюціонували кістки. Команда з Університету штату Сан-Франциско вивчила ДНК слонових акул (Callorhinchus milii), хрящових риб із незвичною хоботовидною мордою, і виявила, що в їхньому геномі відсутні гени, необхідні для перетворення хряща на кістку.

Вчені також виявили, що геноми акул залишалися майже незмінними протягом сотень мільйонів років, а тому хрящ залишається основним матеріалом їхнього скелета. Аналогічна ситуація може бути у справжніх акул та інших хрящових риб.

