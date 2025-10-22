Пыль из высыхающего озера оказалась токсичной: меняет микробиом легких всего за 7 дней

Исследователи только что обнаружили, что пыль из высыхающего озера Солтон-Си в Калифорнии не только имеет неприятный запах, но также может оказаться опасной. Исследование показывает, что вдыхание частиц может быстро изменить микрофлору легких.

Предыдущие исследования показали, что генетические или бактериальные заболевания влияют на микрофлору легких. Однако новое открытие ученых стало первым в истории, когда ученые наблюдали, как изменения, вызванные воздействием окружающей среды, а не заболевания, меняли микрофлору легких, пишет PHYS.org.

Исследование было проведено командой из Калифорнийского университета в Риверсайде и показало, что вдыхание пыли из высыхающего озера Солтон-Си в Калифорнии способно быстро изменить микрофлору легких. Результаты работы ученых показывают, что вдыхание пыли из воздуха, собранной вблизи мелководного замкнутого озера, изменяет как микробный ландшафт, так и иммунный ответ у мышей, которые в остальном были здоровы.

По словам ведущего автора исследования, миколога из Калифорнийского университета Мии Мальц, пыль Солтон-Си, отфильтрованная для удаления живых бактерий или грибков, влияет на то, какие микробы выживают в легких. Это вызывает глубокие изменения во внутренней среде тканей.

Ученые активно изучают микробиом кишечника, связывая его с пищеварением, иммунитетом и даже психическим состоянием. В отличие от этого, микробиом легких остается малоизученным, хотя его значение для общего здоровья все более признается.

По словам другого автора исследования, почетного профессора биомедицинских наук Калифорнийского университета в Риверсаде Дэвида Ло, результаты лабораторных исследований показывают, что пыль озера Солтон-Си способна оказывать значительное воздействие на здоровье в целом и легкие в частности. Более того, ученые полагают, что токсичная пыль является одним из основных факторов высокой заболеваемости астмой в близлежащих населенных пунктах.

В ходе исследования ученые создали камеру, имитирующую реальные условия воздуха. Команда собрала образцы пыли ближе к Солтон-Си, а также дальше от озера. После этого ученые подвергли мышей воздействию этих частиц в течение серии недельных испытаний.

Отметим, что некоторые данные об опасном воздействии были получены еще до проведения более глубокого анализа. По словам соавтора исследования, аспирантки Калифорнийского университета Талиссы Топачио, жители Солтон-Си постоянно подозревают, что местная окружающая среда связана с респираторными заболеваниями. Еще одним фактором является то, что пыль также имеет неприятный запах.

Среди видов бактерий, которые размножались у мышей, подвергшихся воздействию морской пыли, были Pseudomonas и Staphylococcus – оба вида связаны с воспалением дыхательных путей. Результаты также указывают, что наиболее пораженные образцы были богаты бактериями, продуцирующими ЛПС — молекулярный остаток на их внешних мембранах, который, как известно, запускает иммунный ответ. Команда полагает, что микробные продукты, как ЛПС, частично являются причиной возникновения воспаления.

Некоторые образцы пыли оказались особенно сильными: в одном образце до 60% иммунных клеток легких содержали маркеры активации нейтрофилов, что свидетельствовало об агрессивном воспалении. У мышей, дышавших фильтрованным воздухом, уровень нейтрофилов составлял всего 10–15%.

