Пил з озера, що висихає, виявився токсичним: змінює мікробіом легенів усього за 7 днів

Дослідники щойно виявили, що пил з озера Солтон-Сі, що висихає, в Каліфорнії не тільки має неприємний запах, але також може виявитися небезпечним. Дослідження показує, що вдихання частинок може швидко змінити мікрофлору легенів.

Попередні дослідження показали, що генетичні або бактеріальні захворювання впливають на мікрофлору легенів. Однак нове відкриття вчених стало першим в історії, коли вчені спостерігали, як зміни, спричинені впливом довкілля, а не захворювання, змінювали мікрофлору легенів, пише PHYS.org.

Дослідження було проведене командою з Каліфорнійського університету в Риверсайді й показало, що вдихання пилу з озера Солтон-Сі в Каліфорнії, яке висихає, здатне швидко змінити мікрофлору легенів. Результати роботи вчених показують, що вдихання пилу з повітря, зібраного поблизу мілководного замкнутого озера, змінює як мікробний ландшафт, так і імунну відповідь у мишей, які в іншому були здорові.

За словами провідної авторки дослідження, мікологині з Каліфорнійського університету Мії Мальц, пил Солтон-Сі, відфільтрований для видалення живих бактерій або грибків, впливає на те, які мікроби виживають у легенях. Це спричиняє глибокі зміни у внутрішньому середовищі тканин.

Учені активно вивчають мікробіом кишківника, пов'язуючи його з травленням, імунітетом і навіть психічним станом. На відміну від цього, мікробіом легенів залишається маловивченим, хоча його значення для загального здоров'я дедалі більше визнається.

За словами іншого автора дослідження, почесного професора біомедичних наук Каліфорнійського університету в Риверсаді Девіда Ло, результати лабораторних досліджень свідчать, що пил озера Солтон-Сі здатний чинити значний вплив на здоров'я загалом і легені зокрема. Ба більше, вчені вважають, що токсичний пил є одним з основних чинників високої захворюваності на астму в прилеглих населених пунктах.

Під час дослідження вчені створили камеру, що імітує реальні умови повітря. Команда зібрала зразки пилу ближче до Солтон-Сі, а також далі від озера. Після цього вчені піддали мишей впливу цих частинок протягом серії тижневих випробувань.

Зазначимо, що деякі дані про небезпечний вплив були отримані ще до проведення глибшого аналізу. За словами співавторки дослідження, аспірантки Каліфорнійського університету Талісси Топачіо, жителі Солтон-Сі постійно підозрюють, що місцеве довкілля пов'язане з респіраторними захворюваннями. Ще одним фактором є те, що пил також має неприємний запах.

Серед видів бактерій, які розмножувалися у мишей, що зазнали впливу морського пилу, були Pseudomonas і Staphylococcus — обидва види пов'язані із запаленням дихальних шляхів. Результати також вказують, що найбільш уражені зразки були багаті на бактерії, що продукують ЛПС — молекулярний залишок на їхніх зовнішніх мембранах, який, як відомо, запускає імунну відповідь. Команда вважає, що мікробні продукти, як ЛПС, частково є причиною виникнення запалення.

Деякі зразки пилу виявилися особливо сильними: в одному зразку до 60% імунних клітин легень містили маркери активації нейтрофілів, що свідчило про агресивне запалення. У мишей, які дихали фільтрованим повітрям, рівень нейтрофілів становив лише 10-15%.

