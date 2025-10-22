NASA активирует планетарную защиту: загадочный объект меняет поведение возле Солнца

Межзвездный объект 3I/ATLAS внесен в список потенциальных угроз планетарной безопасности. В ноябре 2025 года стартуют всемирные учения по отслеживанию этой аномальной кометы.

Как сообщает Daily Mail, Международная сеть предупреждения об астероидах (IAWN) приняла решение относительно межзвездного объекта 3I/ATLAS. Это первый случай в истории, когда межзвездное тело внесено в список наблюдения.

Объект демонстрирует аномальное поведение, которое противоречит обычным законам астрономии. В частности, он имеет "антихвост" — струю частиц, направленную к Солнцу, а не от него.

Изображение слабой струи частиц из 3I'ATLAS Фото: Скриншот

Представители IAWN признали, что объект создает "уникальные трудности" для прогнозирования траектории. Именно поэтому он добавлен в кампанию астрометрии комет.

Всемирные учения запланированы на период с 27 ноября 2025 года по 27 января 2026 года. Телескопы по всему миру синхронизируют работу для отслеживания объекта.

NASA официально не комментирует ситуацию из-за прекращения работы правительства. Агентство заявило, что вся космическая программа "пока закрыта".

Гарвардский ученый Ави Лоеб выдвинул теорию об искусственном происхождении объекта. Он предположил, что "маневр" может быть признаком использования гравитации звезды для изменения курса.

"Если 3I/ATLAS — это массивный материнский корабль, он, вероятно, продолжит свой первоначальный гравитационный путь и в конце концов покинет Солнечную систему", — написал Лоеб в блоге.

Исследования показали, что объект может быть гигантским — диаметром более 28 миль. Космический телескоп "Хаббл" зафиксировал, что объект генерирует собственный свет.

Во время пролета мимо Марса 3 октября зонды получили изображение цилиндрического объекта, покрытого никелем. Это вызвало дополнительные вопросы о его природе.

Объект приближается к Солнцу на расстояние 126 миллионов миль. Это окно считается оптимальным для потенциального маневра.

Как сообщалось, IAWN была создана ООН для координации наблюдений за потенциально опасными космическими объектами. NASA является активным участником этой сети вместе с Европейским космическим агентством.

