NASA активує планетарний захист: загадковий об'єкт змінює поведінку біля Сонця

Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS внесено до списку потенційних загроз планетарній безпеці. У листопаді 2025 року стартують всесвітні навчання з відстеження цієї аномальної комети.

Як повідомляє Daily Mail, Міжнародна мережа попередження про астероїди (IAWN) ухвалила рішення щодо міжзоряного об'єкта 3I/ATLAS. Це перший випадок в історії, коли міжзоряне тіло внесено до списку спостереження.

Об'єкт демонструє аномальну поведінку, яка суперечить звичайним законам астрономії. Зокрема, він має "антихвіст" – струмінь частинок, спрямований до Сонця, а не від нього.

Представники IAWN визнали, що об'єкт створює "унікальні труднощі" для прогнозування траєкторії. Саме тому його додано до кампанії астрометрії комет.

Всесвітні навчальні навчання заплановано на період з 27 листопада 2025 року по 27 січня 2026 року. Телескопи по всьому світу синхронізують роботу для відстеження об'єкта.

NASA офіційно не коментує ситуацію через припинення роботи уряду. Агентство заявило, що вся космічна програма "наразі закрита".

Гарвардський вчений Аві Лоеб висунув теорію про штучне походження об'єкта. Він припустив, що "маневр" може бути ознакою використання гравітації зірки для зміни курсу.

"Якщо 3I/ATLAS – це масивний материнський корабель, він, ймовірно, продовжить свій початковий гравітаційний шлях і зрештою покине Сонячну систему", – написав Лоеб у блозі.

Дослідження показали, що об'єкт може бути гігантським – діаметром понад 28 миль. Космічний телескоп "Габбл" зафіксував, що об'єкт генерує власне світло.

Під час прольоту повз Марс 3 жовтня зонди отримали зображення циліндричного об'єкта, покритого нікелем. Це викликало додаткові питання про його природу.

Об'єкт наближається до Сонця на відстань 126 мільйонів миль. Це вікно вважається оптимальним для потенційного маневру.

Як повідомлялося, IAWN була створена ООН для координації спостережень за потенційно небезпечними космічними об'єктами. NASA є активним учасником цієї мережі разом з Європейським космічним агентством.

