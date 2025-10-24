Ответ на парадокс Ферми: инопланетяне могут быть нефизическими существами

Даже если инопланетяне существуют, то ученые считают, что мы просто не можем осознать их природу. А потому до сих пор внеземной разум так и не был обнаружен.

Где все инопланетяне, если они существуют? Десятилетиями ученые размышляли над парадоксом Ферми но, возможно, они подходили к этому вопросу с неправильной стороны. Возможно, инопланетяне представляют собой не зеленых человечков в летающих тарелках. Что, если внеземной разум существует как межпространственные, нефизические сущности, формы сознания или энергии, которые настолько сильно отличаются от нас, что мы просто не можем осознать это? Такую версию предлагают авторы статьи, опубликованной в журнале International Journal of Astrobiology, пишет IFLScience.

Согласно парадоксу Ферми, учитывая масштабы Вселенной, где находятся триллионы галактик, каждая из которых содержит миллиарды звезд и планет, вероятность существования внеземной жизни является очень высокой. Хотя бы на какой-то планете кроме Земли должны жить разумные инопланетяне, которые могли бы вступить с нами в контакт. Почему же тогда мы не нашли доказательств существования развитых внеземных цивилизаций? Как сказал физик Энрико Ферми: "Где все инопланетяне?"

За последние полвека ученые предложили много ответов на этот вопрос. Одни ученые считают, что разумная жизнь — это очень редкое явление во Вселенной, а Земля и ее жители являются странной аномалией. Другие ученые считают, что внеземные цивилизации существуют, но уничтожают себя до того, как освоят космические путешествия. Возможно, разумные инопланетяне живут слишком далеко от нас, а потому мы их не можем обнаружить. Возможно, внеземные цивилизации специально не хотят вступать в контакт с нами.

Авторы статьи считают, что наши попытки объяснить парадокс Ферми слишком ориентированы на человека. Мы часто предполагаем, что инопланетяне могут быть похожи на нас. Это значит, что они должны создать цивилизацию, которая будет копией нашей, с огромными сооружениями, космическими кораблями и сетями связи.

Но ученые считают, что инопланетяне могут настолько сильно отличаться от всего, что нам известно, что люди просто не могут осознать природу этих существ. В конце концов, разум на Земле не всегда выглядит так, как мы ожидаем. Например, осьминоги — это чрезвычайно умные животные, хотя и не имеют такой же нервной системы, как мы.

Авторы статьи утверждают, что некоторые формы инопланетного существования могут даже выходить за рамки человеческого восприятия. Инопланетяне могут существовать в измерениях, формах или линиях времени, которые не поддаются обнаружению органами чувств человека и научным оборудованием. Возможно внеземной разум существует как межпространственные, нефизические сущности, формы сознания или энергии.

Ученые считают, что решить парадокс Ферми можно, если радикально переосмыслить подход к поиску внеземного разума, который не будет основан на понимании человеческой цивилизации.

