Відповідь на парадокс Фермі: інопланетяни можуть бути нефізичними істотами

Де всі інопланетяни, якщо вони існують? Десятиліттями вчені розмірковували над парадоксом Фермі, але, можливо, вони підходили до цього питання з неправильного боку. Можливо, інопланетяни являють собою не зелених чоловічків у літаючих тарілках. Що, якщо позаземний розум існує як міжпросторові, нефізичні сутності, форми свідомості або енергії, які настільки сильно відрізняються від нас, що ми просто не можемо усвідомити це? Таку версію пропонують автори статті, опублікованої в журналі International Journal of Astrobiology, пише IFLScience.

Згідно з парадоксом Фермі, з огляду на масштаби Всесвіту, де знаходяться трильйони галактик, кожна з яких містить мільярди зірок і планет, ймовірність існування позаземного життя є дуже високою. Хоча б на якійсь планеті, крім Землі, мають жити розумні інопланетяни, які могли б вступити з нами в контакт. Чому ж тоді ми не знайшли доказів існування розвинених позаземних цивілізацій? Як сказав фізик Енріко Фермі: "Де всі інопланетяни?"

За останні півстоліття вчені запропонували багато відповідей на це питання. Одні вчені вважають, що розумне життя — це дуже рідкісне явище у Всесвіті, а Земля та її жителі є дивною аномалією. Інші вчені вважають, що позаземні цивілізації існують, але знищують себе до того, як освоять космічні подорожі. Можливо, розумні інопланетяни живуть занадто далеко від нас, а тому ми їх не можемо виявити. Можливо, позаземні цивілізації спеціально не хочуть вступати в контакт із нами.

Автори статті вважають, що наші спроби пояснити парадокс Фермі занадто орієнтовані на людину. Ми часто припускаємо, що інопланетяни можуть бути схожі на нас. Це означає, що вони повинні створити цивілізацію, яка буде копією нашої, з величезними спорудами, космічними кораблями і мережами зв'язку.

Але вчені вважають, що інопланетяни можуть настільки сильно відрізнятися від усього, що нам відомо, що люди просто не можуть усвідомити природу цих істот. Зрештою, розум на Землі не завжди виглядає так, як ми очікуємо. Наприклад, восьминоги — це надзвичайно розумні тварини, хоча й не мають такої ж нервової системи, як ми.

Автори статті стверджують, що деякі форми інопланетного існування можуть навіть виходити за рамки людського сприйняття. Інопланетяни можуть існувати у вимірах, формах або лініях часу, які не піддаються виявленню органами почуттів людини і науковим обладнанням. Можливо, позаземний розум існує як міжпросторові, нефізичні сутності, форми свідомості або енергії.

Учені вважають, що розв'язати парадокс Фермі можна, якщо радикально переосмислити підхід до пошуку позаземного розуму, який не буде заснований на розумінні людської цивілізації.

