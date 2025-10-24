Охота на азиатского единорога: существование этого вида невозможно доказать или опровергнуть

С момента последнего наблюдения одного из самых редких млекопитающих в мире прошло более двух десятилетий. Ученые все еще не могут подтвердить или опровергнуть существование этого вида.

Азиатский единорог, также известный как саола (Pseudoryx nghetinhensis) – один из самых редких млекопитающих в мире. С тех пор как кому-либо в последний раз удавалось сфотографировать азиатского единорога, прошло 22 года. Последний снимок удалось получить с помощью фотоловушки в провинции Купнгнам во Вьетнаме, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Исчезновение азиатского единорога

С тех пор, по словам ученых, никто не видел этих животных. Доказать исчезновение вида, особенно когда речь идет о неуловимых животных, обитающих в отдаленных местах обитания. Для этого необходимо время, поэтому некоторые надеются, что где-то в лесу все еще бродят саолы.

Відео дня

По самым оптимистичным оценкам, в дикой природе осталось около 100 особей Pseudoryx nghetinhensis, как это животное известно науке. Другие опасаются, что он уже вымер, но не сдаются. По словам Нгуен Куок Зунг из Института лесной инвентаризации и планирования Вьетнама, в настоящее время существование живых саол попросту невозможно подтвердить или опровергнуть.

Последнее свидетельство существования вида было получено в 2013 году, когда одно животное было заснято на фотоловушку. Однако, учитывая удаленность ареала обитания, крайне сложно предсказать, сохранилось ли в дикой природе еще несколько особей. Впрочем, существует несколько признаков, дающих надежду.

В недавнем исследовании ученые обнаружили, что саолы фактически разделены на две популяции, демонстрирующие значительные генетические различия. Это разделение произошло примерно от 5000 до 20 000 лет назад. Что открывает перед учеными новую возможность. Предполагается, что смешение популяции может помочь восстановить часть генетического разнообразия, утраченного из-за резкого сокращения численности популяции.

По словам старшего автора исследования, доцента кафедры биологии Копенгагенского университета Расмуса Хеллера, если ученым удастся собрать в дикой природе хотя бы дюжину саол – в идеале смесь из обеих популяций – ученые могут попытаться сформировать основу будущей популяции. Исследовательские модели также показывают, что у вида будут неплохие шансы на долгосрочное выживание. Но это зависит от фактического обнаружения нескольких особей и запуска программы разведения. Это срабатывало раньше, когда вид находился на грани вымирания.

Охота на азиатского единорога

С 1990-х годов ученые начали охоту за 12 саолами, однако найти их оказалось не так уж просто. Одним из источников информации ученых являются пиявки. Эти кровососущие беспозвоночные, которых иногда можно найти после купания в пруду. Пиявки, как и окружающая среда в целом, могут быть настоящим кладезем экологической ДНК, которую мы все чаще используем в исследованиях по охране природы.

Ранее в этом году ученые успешно расшифровали геном саолы и теперь, по крайней мере, ученые знают, что ищут. Если же ученым не повезет, и саолы уже вымерли, возможно, у нас все еще будет шанс вернуть их в дикую природу. Теоретически, полученные результаты могут быть использованы, чтобы вернуть вид к жизни с помощью технологий генетического воскрешения. В этом случае наши новые знания о генетической изменчивости саол могут сыграть огромную роль в создании жизнеспособной популяции.

Напомним, ранее мы писали о том, как рождаются азиатские единороги и синие киты.

Ранее Фокус писал о том, какие виды животных вымирают в Украине и мире.