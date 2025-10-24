Полювання на азійського єдинорога: існування цього виду неможливо довести або спростувати

З моменту останнього спостереження одного з найрідкісніших ссавців у світі минуло понад два десятиліття. Вчені все ще не можуть підтвердити або спростувати існування цього виду.

Азійський єдиноріг, також відомий як саола (Pseudoryx nghetinhensis) — один із найрідкісніших ссавців у світі. Відтоді як кому-небудь востаннє вдавалося сфотографувати азійського єдинорога, минуло 22 роки. Останній знімок вдалося отримати за допомогою фотопастки в провінції Купнгнам у В'єтнамі, пише IFLScience.

Зникнення азійського єдинорога

Відтоді, за словами вчених, ніхто не бачив цих тварин. Довести зникнення виду, особливо коли йдеться про невловимих тварин, що мешкають у віддалених місцях проживання. Для цього потрібен час, тому дехто сподівається, що десь у лісі все ще бродять саоли.

За найоптимістичнішими оцінками, у дикій природі залишилося близько 100 особин Pseudoryx nghetinhensis, як ця тварина відома науці. Інші побоюються, що він уже вимер, але не здаються. За словами Нгуєн Куок Зунг з Інституту лісової інвентаризації та планування В'єтнаму, нині існування живих саол просто неможливо підтвердити або спростувати.

Останнє свідчення існування виду було отримано 2013 року, коли одну тварину було знято на фотопастку. Однак, враховуючи віддаленість ареалу проживання, вкрай складно передбачити, чи збереглося в дикій природі ще кілька особин. Утім, існує кілька ознак, що дають надію.

У недавньому дослідженні вчені виявили, що саоли фактично розділені на дві популяції, які демонструють значні генетичні відмінності. Цей поділ відбувся приблизно від 5000 до 20 000 років тому. Що відкриває перед ученими нову можливість. Передбачається, що змішання популяції може допомогти відновити частину генетичної різноманітності, втраченої через різке скорочення чисельності популяції.

За словами старшого автора дослідження, доцента кафедри біології Копенгагенського університету Расмуса Хеллера, якщо вченим вдасться зібрати в дикій природі хоча б дюжину саол — в ідеалі суміш з обох популяцій — вчені можуть спробувати сформувати основу майбутньої популяції. Дослідницькі моделі також показують, що у виду будуть непогані шанси на довгострокове виживання. Але це залежить від фактичного виявлення кількох особин і запуску програми розведення. Це спрацьовувало раніше, коли вид перебував на межі вимирання.

Полювання на азійського єдинорога

З 1990-х років науковці розпочали полювання на 12 саолів, однак знайти їх виявилося не так уже й просто. Одним із джерел інформації вчених є п'явки. Ці кровосисні безхребетні, яких іноді можна знайти після купання у ставку. П'явки, як і навколишнє середовище загалом, можуть бути справжнім джерелом екологічної ДНК, яку ми все частіше використовуємо в дослідженнях з охорони природи.

Раніше цього року вчені успішно розшифрували геном саоли й тепер принаймні вчені знають, що шукають. Якщо ж ученим не пощастить, і саоли вже вимерли, можливо, у нас все ще буде шанс повернути їх у дику природу. Теоретично, отримані результати можуть бути використані, щоб повернути вид до життя за допомогою технологій генетичного воскресіння. У цьому випадку наші нові знання про генетичну мінливість саол можуть зіграти величезну роль у створенні життєздатної популяції.

