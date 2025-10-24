Найдена самая странная мумия в мире: ученые впервые обнаружили копыта у рептилий

В новом исследовании ученые изучили исключительно хорошо сохранившиеся окаменелые останки ”мумий динозавров”. Особенно любопытным казалось то, что у рептилий, вероятно, были копыта.

Около 66 миллионов лет назад стадо травоядных динозавров погибло от засухи всего за несколько часов или дней до обильных дождей. Ученым известно это, потому что древние животные оставили одни из самых невероятно хорошо сохранившихся "мумий" динозавров из когда-либо найденных ранее. Находки состоят из глиняных слепков с такими особенностями, как кожа, шипы и первые известные нам примеры копыт у рептилий, пишет Science Alert.

Первые окаменелости рептилий с копытами

Авторы нового исследования, ученіе из Чикагского университета, считают, что мумии принадлежали к виду Edmontosaurus annectens – утконосым травоядным, обитавшим на территории Северной Америки. Представители этого вида относятся к числу наиболее известных в мире динозавров, поскольку довольно распространены и часто хорошо сохраняются.

Палеонтологи тщательно изучили несколько мумий динозавров и обнаружили, что два недавно обнаруженных образца демонстрируют некоторые особенности, не встречавшиеся ранее. Первый – молодой, которому, по оценкам, на момент смерти было около двух лет, сохранил свой полный мясистый профиль, включающий гребень, спускающийся по шее и позвоночнику.

Второй – ранняя взрослая особь, возраст которой, предположительно, составляет от пяти до восьми лет. Мумия сохранила целый ряд небольших шипов, идущих вдоль спины от бедер до кончика хвоста. Некоторые из них находили и раньше, но никогда не находили целиком.

Однако самая интригующая находка заключается в том, что пальцы задних ног эдмонтозавра покрыты копытами. Это первая находка копыт не только у динозавра, но и у любой рептилии. Более того, возраст копыт составляет от 66 до 69 миллионов лет, что делает их древнейшим известным образцом копыта у любого животного.

Теперь предполагается, что копыта, вероятно, появились еще раньше, в юрском периоде, у бронированных птицетазовых динозавров, чьи кисть и стопа отличаются пропорциональным строением и связаны со следами с округлыми отпечатками пальцев.

Копыто эдмонтозавра Фото: Science

Как образовались мумии?

Чтобы выяснить это, ученые проанализировали образцы с помощью оптического сканирования, рентгеновских лучей, компьютерной томографии и электронных микроскопов. Результаты показывают, что, к сожалению, не осталось никаких следов органического материала или каких-либо следов внутренней структуры.

Вместо этого, все внешние структуры, вероятно, сохранились в виде тонкого слоя глины толщиной менее й миллиметра, образовавшегося в результате застывания материала на микробной биопленке, покрывавшей поверхность туш по мере их разложения.

По словам авторов исследования, новая находка раскрывает историю смерти животных в поразительных подробностях. Их морщинистая кожа, плотно облегавшая кости, указывает на то, что тела провели на палящем солнце в течение нескольких часов или дней после смерти. Засуха была напрямую идентифицирована как причина смерти по крайней мере некоторых мумий.

Глиняные слепки кожи эдмонтозавра Фото: Science

