Знайдена найдивніша мумія у світі: вчені вперше виявили копита у рептилій

У новому дослідженні вчені вивчили скам'янілі рештки "мумій динозаврів", що збереглися винятково добре. Особливо цікавим здавалося те, що у рептилій, ймовірно, були копита.

Близько 66 мільйонів років тому стадо травоїдних динозаврів загинуло від посухи всього за кілька годин або днів до рясних дощів. Вченим відомо це, тому що стародавні тварини залишили одні з найбільш неймовірно добре збережених "мумій" динозаврів з коли-небудь знайдених раніше. Знахідки складаються з глиняних зліпків з такими особливостями, як шкіра, шипи й перші відомі нам приклади копит у рептилій, пише Science Alert.

Перші скам'янілості рептилій з копитами

Автори нового дослідження, вчені з Чиказького університету, вважають, що мумії належали до виду Edmontosaurus annectens — качконосих травоїдних, що мешкали на території Північної Америки. Представники цього виду належать до числа найвідоміших у світі динозаврів, оскільки доволі поширені й часто добре зберігаються.

Палеонтологи ретельно вивчили кілька мумій динозаврів і виявили, що два нещодавно виявлені зразки демонструють деякі особливості, які не зустрічалися раніше. Перший — молодий, якому, за оцінками, на момент смерті було близько двох років, зберіг свій повний м'ясистий профіль, що містить гребінь, який спускається по шиї та хребту.

Другий — рання доросла особина, вік якої, імовірно, становить від п'яти до восьми років. Мумія зберегла цілу низку невеликих шипів, що йдуть уздовж спини від стегон до кінчика хвоста. Деякі з них знаходили й раніше, але ніколи не знаходили цілком.

Однак найбільш загадкова знахідка полягає в тому, що пальці задніх ніг едмонтозавра вкриті копитами. Це перша знахідка копит не тільки в динозавра, а й у будь-якої рептилії. Ба більше, вік копит становить від 66 до 69 мільйонів років, що робить їх найдавнішим відомим зразком копита у будь-якої тварини.

Тепер припускають, що копита, ймовірно, з'явилися ще раніше, у юрському періоді, у броньованих птахотазових динозаврів, чиї кисть і стопа відрізняються пропорційною будовою і пов'язані зі слідами з округлими відбитками пальців.

Копито едмонтозавра Фото: Khoisan

Як утворилися мумії?

Щоб з'ясувати це, вчені проаналізували зразки за допомогою оптичного сканування, рентгенівських променів, комп'ютерної томографії та електронних мікроскопів. Результати показують, що, на жаль, не залишилося жодних слідів органічного матеріалу або будь-яких слідів внутрішньої структури.

Натомість усі зовнішні структури, ймовірно, збереглися у вигляді тонкого шару глини завтовшки менше ніж міліметр, що утворився внаслідок застигання матеріалу на мікробній біоплівці, яка покривала поверхню туш у міру їхнього розкладання.

За словами авторів дослідження, нова знахідка розкриває історію смерті тварин у дивовижних подробицях. Їхня зморшкувата шкіра, що щільно облягала кістки, вказує на те, що тіла провели на пекучому сонці протягом кількох годин або днів після смерті. Посуха була безпосередньо ідентифікована як причина смерті принаймні деяких мумій.

Глиняні зліпки шкіри едмонтозавра Фото: Khoisan

