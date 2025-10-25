Самое маленькое пиво в мире: датская пивоварня выпустила бутылку объемом 0,05 миллилитра (фото)

Некоторые люди никогда не могут устоять перед соблазном выпить еще один бокал пива перед тем, как идти домой, но команда инноваторов нашла забавное решение этой проблемы. Датская пивоваренная компания выпустила самое маленькое пиво в мире, призванное поощрять умеренное употребление алкоголя.

Известная датская пивоварня Carlsberg представила миниатюрную стеклянную бутылку, содержащую одну каплю лагера, с настоящей этикеткой и герметичной крышкой, пишет Daily Mail.

Бутылка высотой всего 12 миллиметров — примерно размером с рисовое зернышко — вмещает лишь 0,05 миллилитра жидкости, или около 0,008 процента стандартной пинты. По словам руководителя отдела коммуникаций Carlsberg Sweden Каспера Даниэльссона, проект создали, "чтобы напомнить людям о важности ответственного употребления алкоголя".

Бутылку разработали в сотрудничестве со шведской компанией Glaskomponent Фото: Carlsberg

Бутылку разработали в сотрудничестве со шведской компанией Glaskomponent, известной своим лабораторным оборудованием, и художницей Асой Странд, которая собственноручно изготовила и нанесла крошечную этикетку и колпачок.

Несмотря на миниатюрный объем, капля внутри является специально сваренным безалкогольным пивом, изготовленным на экспериментальном заводе Carlsberg в Фалькенберге, Швеция.

Для этого компания сотрудничала со шведским институтом исследований и инноваций RISE, который использовал сверхузкие волоконно-оптические трубки для наполнения миниатюрного контейнера. Как отметил Даниэльссон, целью было не просто создать новинку, а поощрить ответственное отношение к употреблению алкоголя с помощью креативности и юмора.

Эту бутылку, которая сейчас является самой маленькой в своем роде, вскоре выставят в музее Carlsberg в Копенгагене Фото: Carlsberg

Эту бутылку, которая сейчас является самой маленькой в своем роде, вскоре выставят в музее Carlsberg в Копенгагене. Тем временем был объявлен конкурс, в котором студентам Королевского технологического института в Стокгольме предлагается создать еще меньшую версию, за что им будет выплачен приз в размере 10 000 шведских крон (около 1000 долларов) и организована экскурсия в исследовательскую лабораторию Carlsberg.

Приверженность Carlsberg к инновациям имеет глубокие корни. Пивоварня, основанная в 1847 году промышленником Й. К. Якобсеном, уже давно вносит вклад в науку и пивоваренную технологию. В 1883 году Эмиль Кристиан Хансен разработал в лаборатории Carlsberg метод очистки дрожжей, обеспечивший стабильное качество пива.

Позже, в 1909 году, химик Серен Серенсен ввел шкалу pH — фундаментальное понятие в химии, которое до сих пор используется во всем мире. Продолжая эту традицию, недавняя инновация Carlsberg "ZerO2 cap" помогает сохранить свежесть пива, удаляя кислород из бутылок.

