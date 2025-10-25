Найменше пиво у світі: данська пивоварня випустила пляшку об'ємом 0,05 мілілітра (фото)

Деякі люди ніколи не можуть встояти перед спокусою випити ще один келих пива перед тим, як йти додому, але команда інноваторів знайшла кумедне рішення цієї проблеми. Данська пивоварна компанія випустила найменше пиво у світі, покликане заохочувати помірне вживання алкоголю.

Відома данська пивоварня Carlsberg представила мініатюрну скляну пляшку, що містить одну краплю лагера, зі справжньою етикеткою та герметичною кришкою, пише Daily Mail.

Пляшка заввишки всього 12 міліметрів — приблизно розміром з рисове зернятко — вміщує лише 0,05 мілілітра рідини, або близько 0,008 відсотка стандартної пінти. За словами керівника відділу комунікацій Carlsberg Sweden Каспера Даніельссона, проєкт створили, "щоб нагадати людям про важливість відповідального вживання алкоголю".

Пляшку розробили у співпраці зі шведською компанією Glaskomponent Фото: Carlsberg

Пляшку розробили у співпраці зі шведською компанією Glaskomponent, відомою своїм лабораторним обладнанням, та художницею Асою Странд, яка власноруч виготовила та нанесла крихітну етикетку та ковпачок.

Попри мініатюрний об'єм, крапля всередині є спеціально звареним безалкогольним пивом, виготовленим на експериментальному заводі Carlsberg у Фалькенберзі, Швеція.

Для цього компанія співпрацювала зі шведським інститутом досліджень та інновацій RISE, який використовував надвузькі волоконно-оптичні трубки для наповнення мініатюрного контейнера. Як зазначив Даніельссон, метою було не просто створити новинку, а заохотити відповідальне ставлення до вживання алкоголю за допомогою креативності та гумору.

Цю пляшку, яка зараз є найменшою у своєму роді, незабаром виставлять в музеї Carlsberg у Копенгагені Фото: Carlsberg

Цю пляшку, яка зараз є найменшою у своєму роді, незабаром виставлять в музеї Carlsberg у Копенгагені. Тим часом було оголошено конкурс, в якому студентам Королівського технологічного інституту в Стокгольмі пропонується створити ще меншу версію, за що їм буде виплачено приз у розмірі 10 000 шведських крон (близько 1000 доларів) та організовано екскурсію до дослідницької лабораторії Carlsberg.

Прихильність Carlsberg до інновацій має глибоке коріння. Пивоварня, заснована в 1847 році промисловцем Й. К. Якобсеном, вже давно робить внесок у науку та пивоварну технологію. У 1883 році Еміль Крістіан Гансен розробив у лабораторії Carlsberg метод очищення дріжджів, що забезпечив стабільну якість пива.

