В Германии нашли необычную гробницу римской эпохи: она оказалась пустой (фото)

Необычный каменный круг, который, вероятно, является гробницей, дает археологам больше информации о жизни римлян на территории Баварии.

Археологи обнаружили необычную круглую каменную гробницу на территории Баварии, на юге Германии. Согласно исследованию, эта большая гробница, которая была создана во времена Римской империи, оказалась совершенно пустой. Ученые считают, что ее построили как памятник в честь человека, которого похоронили в другом месте, пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Археологи обнаружили необычную круглую гробницу года во время строительных работ в деревне Волькертсхофен, расположенной в Баварии. Археологи, работавшие вместе со строителями, во время раскопок обнаружили фрагменты керамики, а затем увидели массивный круглый каменный фундамент диаметром 12 метров. К кругу примыкает каменный квадрат, на котором, вероятно, когда-то находилась статуя или надгробный камень.

Відео дня

По словам ученых, круглая гробница была построена рядом с римской дорогой. Форма и расположение камней также указывают на то, что гробница была построена в тот период, когда данная территория входила в состав провинции Римской империи под названием Реция.

Фото: Live Science

Хотя подобные римские гробницы ранее обнаруживали в Центральной Европе и Италии, эта находка является очень необычной для Германии, говорят ученые. Обычно подобные гробницы относятся к более раннему периоду.

Эта гробница необычна еще и тем, что внутри нее не было обнаружено ни костей, ни погребального инвентаря. В сочетании с близостью гробницы к римской дороге и римскому загородному поместью это может означать, что это символическая гробница, построенная в как памятник в честь человека, которого похоронили в другом месте.

К кругу примыкает каменный квадрат, на котором, вероятно, когда-то находилась статуя или надгробный камень Фото: Live Science

По словам археологов, эта гробница была одновременно местом памяти и выражением социального статуса. И они не ожидали обнаружить в Баварии погребальный памятник такого возраста и размера.

Согласно заявлению археологов, дальнейшее исследование гробницы и окрестностей поможет лучше понять жизнь римлян в Баварии.

Как уже писал Фокус, в Турции археологи обнаружили остатки 2000-летнего римского ипподрома длиной 450 метров, похороненного под бывшей городской свалкой. Ученые нашли одну из крупнейших и лучше всего сохранившихся римских арен в регионе.

Также Фокус писал о том, что в США нашли на заднем дворе надгробную плиту римского моряка. Семья из Нового Орлеана обнаружила загадочную мраморную табличку с надписями на латинском языке. Это оказалось надгробие времен Римской империи.

Еще Фокус писал о том, что ученые рассказали, действительно ли полнолуние приводит к бессоннице.