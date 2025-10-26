У Німеччині знайшли незвичайну гробницю римської епохи: вона виявилася порожньою (фото)

Незвичайне кам'яне коло, яке, ймовірно, є гробницею, дає археологам більше інформації про життя римлян на території Баварії.

Археологи виявили незвичайну круглу кам'яну гробницю на території Баварії, на півдні Німеччини. Згідно з дослідженням, ця велика гробниця, яка була створена за часів Римської імперії, виявилася абсолютно порожньою. Вчені вважають, що її побудували як пам'ятник на честь людини, яку поховали в іншому місці, пише Live Science.

Археологи виявили незвичайну круглу гробницю року під час будівельних робіт у селі Волькертсхофен, розташованому в Баварії. Археологи, які працювали разом із будівельниками, під час розкопок виявили фрагменти кераміки, а потім побачили масивний круглий кам'яний фундамент діаметром 12 метрів. До кола примикає кам'яний квадрат, на якому, ймовірно, колись знаходилася статуя або надгробний камінь.

За словами вчених, кругла гробниця була побудована поруч із римською дорогою. Форма і розташування каменів також вказують на те, що гробниця була побудована в той період, коли ця територія входила до складу провінції Римської імперії під назвою Реція.

Фото: Live Science

Хоча подібні римські гробниці раніше виявляли в Центральній Європі та Італії, ця знахідка є дуже незвичною для Німеччини, кажуть учені. Зазвичай подібні гробниці належать до більш раннього періоду.

Ця гробниця незвичайна ще й тим, що всередині неї не було виявлено ні кісток, ні похоронного інвентарю. У поєднанні з близькістю гробниці до римської дороги і римського заміського маєтку це може означати, що це символічна гробниця, збудована як пам'ятник на честь людини, яку поховали в іншому місці.

До кола примикає кам'яний квадрат, на якому, ймовірно, колись знаходилася статуя або надгробний камінь Фото: Live Science

За словами археологів, ця гробниця була одночасно місцем пам'яті та вираженням соціального статусу. І вони не очікували виявити в Баварії похоронну пам'ятку такого віку та розміру.

Згідно із заявою археологів, подальше дослідження гробниці та околиць допоможе краще зрозуміти життя римлян у Баварії.

