Воссозданы последние часы жизни Иисуса: ученые раскрыли ужасную правду о пытках Христа

Новое судебно-медицинское исследование разгадало одну из древнейших загадок христианства. Ученым не только удалось воссоздать последние часы жизни Иисуса, но и раскрыть ужасную правду о пытках, которые ему пришлось вынести.

Ученые использовали передовой криминалистический анализ, чтобы воссоздать "истинный" облик Тернового венца Иисуса на основе следов крови, найденных на Туринской плащанице – ткань, в которую, как считается, было обернуто тело Христа после распятия. В результате ученым удалось воссоздать пытки Иисуса в последние часы жизни, пишет Daily Mail.

В Библии описывается, как римские солдаты скрутили терновый венец и возложили его на голову Христа в качестве издевательства всего за несколько часов до его смерти. Столетиями ученые спорят об истинной форме Тернового венца Иисуса. Некоторые считают, что он представлял собой венец из колючих ветвей, возложенных на макушку. Другие же утверждают, что это была шапка или шлем из терновника, покрывавший всю голову.

Аналитик биологических систем Отанджело Грассо обнаружил, что корона представляла собой кольцеобразный венок Фото: Otangelo Grasso

В новом исследовании аналитику биологических систем Отанджело Грассо похоже удалось разрешить этот спор. Результаты исследования указывают на то, что корона представляла собой кольцеобразный венок, а раны от него концентрировались вокруг линии роста волос, висков и затылка.

Исследователи проанализировали распределение пятен крови на Плащанице, геометрические разрывы в ткани и инженерную сложность каждой возможной конструкции короны. На изображении головы на Плащанице видны концентрированные пятна крови в области лба и висков, а также затылка, без переноса крови через неконтактный мостик. При этом отсутствие крови на самой макушке является ключевым признаком, исключающим корону в виде шлема.

Отметим, что Туринская плащаница длиной 4,2 метра позиционируется как ткань, в которую было завернуто тело Христа после тия. На ткани виден едва заметный кровавый узор, изображающий человека со скрещенными на груди руками.

Судебно-медицинские исследования Плащаницы показывают, что кровь с кожи головы могла активироваться после смерти из-за впитывания и прикосновения к волосам Фото: Otangelo Grasso

Ранее ученые, поддерживающие теорию шлема, похожего на шапку, указывали на более чем 50 колотых ран на коже головы, лба и затылка, утверждая, что простая повязка на голове попросту не могла бы привести к такому обширному характеру повреждений. Они утверждают, что это согласуется с тем, что шлем или терновый венец был грубо надет на всю голову Иисуса.

Однако в новом исследовании Грассо смог оспорить эту точку зрения – впрочем, работа ученого все еще ожидает рецензирования. По словам ученого, судебно-медицинские исследования плащаницы показывают, что кровь с кожи головы могла активироваться после смерти из-за впитывания и прикосновения волос, что позволило ей распространиться по голове и лицу во время погребения.

В экспериментальных реконструкциях диадма с шипами, направленными внутрь, давала насыщенное окрашивание по периметру, тангенциальные триады проколов "вход-выход-возврат" от отдельных шипов , а также ограниченные проколы над ободком на высоте от трех до пяти сантиметров над плоскостью обруча от сломанных фрагментов шипа во время принудительного сидения. В то же время модель шлема потребовала бы сложной решетчатой конструкции с несколькими слоями и переплетенными ветвями.

Туринская плащаница рекламируется как покрывало, в которое было завернуто тело Иисуса после распятия Фото: Otangelo Grasso

Ученые также считают, что изготовление шлема потребовало бы более двух часов и сложного плетения. В то же время на изготовление венка с одним структурным соединением не требовало стольких усилий. Простыми словами, простота диадмы в сочетании с криминалистическими и геометрическими данными делает ее более вероятным вариантом.

Впрочем, даже с учетом передовых методов моделирования и статистического анализа формы исследования остаются осторожными. Грассо признал, что конструкция, подобная шлему, все еще остается "возможным" вариантом, но лишь при весьма специфических условиях. Например, избирательном ранним свертывании крови на макушке и полном содержании всей крови с макушки головы в волосах.

Реконструированный обруч также создавал поразительный эффект "подвешенного нимба". Когда его впервые надели на манекен, шипы, направленные внутрь, заставляли кольцо зависать чуть выше черепа, прежде чем оно было прижато, что напоминает описания римских солдат, насильно надевающих корону на голову Христа. Таким образом ученые получили научную основу для понимания артефактов распятия и их изображения в религиозном искусстве.

Напомним, ранее мы писали о тои, что подлинность Туринской плащаницы готовы подтвердить.

Ранее Фокус писал о том, что Туринская плащаница никогда не касалась тела Иисуса Христа.