Відтворено останні години життя Ісуса: вчені розкрили жахливу правду про тортури Христа

Нове судово-медичне дослідження розгадало одну з найдавніших загадок християнства. Вченим не тільки вдалося відтворити останні години життя Ісуса, а й розкрити жахливу правду про тортури, які йому довелося винести.

Науковці використали передовий криміналістичний аналіз, щоб відтворити "істинний" вигляд Тернового вінця Ісуса на основі слідів крові, знайдених на Туринській плащаниці — тканині, в яку, як вважається, було обгорнуто тіло Христа після розп'яття. У результаті вченим вдалося відтворити тортури Ісуса в останні години життя, пише Daily Mail.

У Біблії описується, як римські солдати скрутили терновий вінець і поклали його на голову Христа як знущання всього за кілька годин до його смерті. Століттями вчені сперечаються про справжню форму Тернового вінця Ісуса. Дехто вважає, що він являв собою вінець із колючих гілок, покладених на верхівку. Інші ж стверджують, що це була шапка або шолом із терну, що покривав усю голову.

Аналітик біологічних систем Отанджело Грассо виявив, що корона являла собою кільцеподібний вінок Фото: Otangelo Grasso

У новому дослідженні аналітику біологічних систем Отанджело Грассо схоже вдалося вирішити цю суперечку. Результати дослідження вказують на те, що корона являла собою кільцеподібний вінок, а рани від нього концентрувалися навколо лінії росту волосся, скронь і потилиці.

Дослідники проаналізували розподіл плям крові на Плащаниці, геометричні розриви в тканині та інженерну складність кожної можливої конструкції корони. На зображенні голови на Плащаниці видно концентровані плями крові в ділянці чола і скронь, а також потилиці, без перенесення крові через неконтактний місток. При цьому відсутність крові на самій маківці є ключовою ознакою, що виключає корону у вигляді шолома.

Зазначимо, що Туринська плащаниця завдовжки 4,2 метра позиціюється як тканина, в яку було загорнуто тіло Христа після смерті. На тканині видно ледь помітний кривавий візерунок, що зображує людину зі схрещеними на грудях руками.

Судово-медичні дослідження Плащаниці показують, що кров зі шкіри голови могла активуватися після смерті через всмоктування і дотик до волосся Фото: Otangelo Grasso

Раніше вчені, які підтримують теорію шолома, схожого на шапку, вказували на більш ніж 50 колотих ран на шкірі голови, чола і потилиці, стверджуючи, що проста пов'язка на голові просто не могла б призвести до такого широкого характеру пошкоджень. Вони стверджують, що це узгоджується з тим, що шолом або терновий вінець був грубо надітий на всю голову Ісуса.

Однак у новому дослідженні Грассо зміг заперечити цю думку — утім, робота вченого все ще очікує рецензування. За словами вченого, судово-медичні дослідження плащаниці свідчать, що кров зі шкіри голови могла активуватися після смерті через всмоктування й дотик волосся, що дало змогу їй розповсюдитися по голові та обличчю під час поховання.

В експериментальних реконструкціях діадма з шипами, спрямованими всередину, давала насичене забарвлення по периметру, тангенціальні тріади проколів "вхід-вихід-повернення" від окремих шипів, а також обмежені проколи над обідком на висоті від трьох до п'яти сантиметрів над площиною обруча від зламаних фрагментів шипа під час примусового сидіння. Водночас модель шолома вимагала б складної ґратчастої конструкції з кількома шарами й переплетеними гілками.

Туринська плащаниця рекламується як покривало, в яке було загорнуто тіло Ісуса після розп'яття Фото: Otangelo Grasso

Науковці також вважають, що виготовлення шолома потребувало б понад дві години й складного плетіння. Водночас на виготовлення вінка з одним структурним з'єднанням не потребувало стількох зусиль. Простими словами, простота діадми в поєднанні з криміналістичними та геометричними даними робить її більш імовірним варіантом.

Втім, навіть з урахуванням передових методів моделювання та статистичного аналізу форми дослідження залишаються обережними. Грассо визнав, що конструкція, подібна до шолома, все ще залишається "можливим" варіантом, але лише за вельми специфічних умов. Наприклад, вибіркового раннього згортання крові на маківці та повного утримання всієї крові з маківки голови у волоссі.

Реконструйований обруч також створював дивовижний ефект "підвішеного німба". Коли його вперше вдягли на манекен, шипи, спрямовані всередину, змушували кільце зависати трохи вище черепа, перш ніж його притиснули, що нагадує описи римських солдатів, які силоміць одягають корону на голову Христа. Таким чином вчені отримали наукову основу для розуміння артефактів розп'яття та їхнього зображення в релігійному мистецтві.

